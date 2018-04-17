В Литве и Латвии электроэнергия за неделю подешевела на 4% до 40,9 евро за мегаватт-час, а в Эстонии - на 3% до 40,12 евро.
"На минувшей неделе впервые в этом году Балтийские страны вместе произвели больше электроэнергии, чем потребили. Рост производства в регионе и сокращение спроса определили снижение цен на электроэнергию", - сообщила компания.
9–15 апреля в трех странах Балтии выработка электроэнергии возросла на 1% до 491 гигаватт-час. В Литве выработка увеличилась на 8% до 81 гигаватт-часа, в Латвии - на 27% до 227 гигаватт-часов, а в Эстонии - снизилось на 24% до 183 гигаватт-часов.
Рост производства снижал цену на электроэнергию в Литве
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