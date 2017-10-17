В январе-сентябре, по сравнению с тем же периодом 2016 года, продажи автомобилей выросли на 22,7% до 19,2 тыс., говорится в опубликованных во вторник данных ACEA. Впервы в этом году по этому показателю в ЕС лидирует Литва.
В Латвии продажи автомобилей за год выросли на 0,4% до 12,7 тыс. в Эстонии они выросли на 11,1% до 19,3 тысячи.
Во всём Евросоюзе продажи автомобилей в этом году возросли на 3,9% до 11,7 миллиона.
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