В Литве за год самолетами летало 4,788 млн. человек - на 13,3% больше, чем в 2015 году, показывают обнародованные в среду данные Евростата, сообщает BNS.

В Латвии число авиапассажиров увеличилось на 4,6% до 5,384 млн. человек, в Эстонии - на 2,5% до 2,215 млн. Во всем ЕС самолетами в прошлом году летало 972,7 млн. пассажиров - на 5,9% больше.

По занятости Вильнюсский аэропорт занимает 87-е месо в ЕС (в 2014 году было 96-е). В Вильнюсе число авиапассажиров за год увеличилось на 14,3% до 3,811 млн. человек.

Занимающий 64-е место Рижский аэропорт в прошлом году обслужил 5,385 млн. пассажиров - на 4,6% больше, занимающий 118-е место Таллинский аэропорт - 2,215 млн. пассажиров (на 2,5% больше).