Экономисты объяснили причины такой высокой инфляции и сказали, что понемногу цены у нас поднимаются до уровня средних по ЕС. Однако они заметили, что скоро инфляция в Литве должна немного снизиться.

По словам экономистов, высокая инфляция связана с быстрым ростом зарплат, большим спором на услуги и другими важными факторами.

Старший экономист банка Luminor Индре Гените-Пикчене сказала, что цены в Литве все еще ниже европейских.

"Если взглянуть на данные 2016 г., сравнение уровня цен, на самом деле в большой части цен на услуги и товары литовские цены все еще ниже. Но сейчас это движение в сторону европейских цен ускорилось. Как фактор расходов, так риска значительно сказываются на росте цен", – признала она.

По слова аналитика, в среднем цены в Литве сейчас составляют 63% средних по ЕС, но прибавила, что это немного, поскольку в Литве есть группа очень дешевых услуг – здравоохранение, образование и т.д.

"Что касается одежды и обуви, то они в Литве дороже, чем в среднем в ЕС", – прибавила она.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас также сказал: "Да, мы идем в сторону европейских цен, поскольку даже если смотреть математически, если у нас инфляция выше средней по ЕС, естественно, что приближаемся. И не по чуть-чуть. Если у нас инфляция составляет 4,6%, а в ЕС – средняя 1,5% в год, то мы на 3% приблизились. Это немало", – сказал он.

Цены на некоторые товары и услуги уже сравнялись со средними в ЕС, а некоторые даже выше, признал и экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис: "Жители могут сказать, что цены уже сейчас как в Европе, и конечно, мы чаще всего можем сравнить это, поехав в отпуск в какую-либо европейскую страну, – вены на кофе, пиццу, одежду в магазинах. На самом деле, в группе этих товаров и услуг разницы со средними в ЕС нет – это стоит столько же, сколько в среднем в ЕС".

Но он обратил внимание на то, что цены на многие услуги – например, парикмахеров, обучения, юридические услуги, услуги здравоохранения не составляют и половины от средних в ЕС, поэтому именно эти цены растут больше всего и будут повышаться.

Однако Мачюлис подчеркнул, что этот рост идет в ногу с ростом зарплат, который также отличается быстрыми темпами.

Инфляция в Литве выше, чем и в других странах Балтии. Если в Литве она 4,6%, в Эстонии - 3,3%, а в Латвии – 3%.

По словам Повилаускаса, это обусловлено некоторыми факторами.

С 1 марта в этом году сильно увеличили акциз на алкоголь. В других странах таких быстрых повышений не делают. Это точно прибавило около 1% к инфляции.

Второй момент – весной увеличился тариф на отопление с 9 до 21%. Но с 1 октября его снова снизили. Значит, инфляция в октябре будет ниже" – сказал он.

С ним согласен и Мачюлис, который отметил, что об этом часто забывают.

"Упразднение льготного НДС на отопление и сказалось на инфляции, но это был временный момент, летом цены на отопление не слишком важны для потребителей, разве что на горячую воду.

Табачная продукция подорожала на 10%, пиво – на 30% и, кстати, подорожало больше, чем требовал акциз – значит, виноват не только акциз, цены повышались и по иным причинам. Но это не товар первой необходимости, значит, это не та часть инфляции, которая вредит жителям.

Я не сомневаюсь, что в октябре годовая инфляция будет ниже и сейчас уже начнет снижаться. В следующем году средняя инфляция должна быть 3%", – сказал он.

Экономисты подчеркивают, что инфляция растет так же быстро, как зарплаты.

"Зарплаты увеличились на 9%, по подсчетам "Содры", у 2/3 работников они увеличились на 5% и больше. Значит в случае 2/3 работников рост зарплат погашает инфляцию. Однако в государственном секторе, где зарплаты не растут, конечно, люди недовольны, как и те, кто живет на социальные пособия, они больше других ощущают инфляцию", – сказал Мачюлис.

Гените-Пикчене заметила, что зарплаты быстро росли в секторе услуг, поэтому и растут цены на услуги в сфере общепита и гостиничного сектора.

"Рынок труда обмельчал, он истощен эмиграцией, поэтому нехватка рабочей силы заставляет повышать зарплаты, а в результате повышаются и цены на услуги", – сказала экономист.

В группе продовольственных товаров больше всего дорожают молочные продукты, но они, по словам Повилаускаса, дорожают не только в Литве: "Тут мы ничем не выделяемся – в Латвии, Эстонии, Польше молочные продукты подорожали примерно так же, как в Литве, поскольку цены на них зависят от цен на сырье. Но цена на сливочное масло на рынке уже на самом деле вышла за рамки разумного. Через полгода цена уже должна снизиться, пик прошел".

Мачюлис заметил, что жители Литвы особенно чувствительны к росту цен на молочные продукты.

Однако Гените-Пикчене заметила, что инфляция понемногу выдыхается.

"Темпы роста оборота розничной торговли понемногу снижаются. В первом полугодии оборот вырос на 6%, значит, если убрать рост цен, то летом он составлял меньше 3%.

Мы видим, что рост цен делает свое дело, и потребители умерили свой аппетит, они стараются покупать меньше", – заметила Гените-Пикчене.

Однако Мачюлис не уверен, что потребление снижается.

"Инфляция снизится, но она все равно остается немного выше, чем средняя в ЕС, поскольку не могли бы стоить кофе, эклеры, пиццы или булочки столько, если бы жители их не покупали. Кроме того, их покупают и туристы. Спрос большой, поэтому цены не снижаются, а растут.

Тут все регулирует рынок, цены могут немного снизиться, если снизится спрос, а спрос не уменьшился. Рост розничной торговли в этом году медленнее, чем в прошлом, но все же он составляет 4%, значит, потребление реально, есть рост потребления", – сказал он.