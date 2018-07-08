Полтора года тому назад в Паневежисе завершено, разработано или ещё планируется около десяти проектов небольших многоквартирных домов, по которым на рынке появится более 100 квартир, заявила Раса Шатинскене, руководитель Паневежского отдела по управлению недвижимостью компании по оказанию услуг в сфере недвижимости Inreal.

"Я думаю, что строительство в Паневежисе активизировала нехватка предложения, потому что не было ничего: после кризиса остались только старые жилые кварталы. Разработчики приступили к строительству домов по 8-12 квартир небольшой площади. Новую квартиру небольшой площади в Паневежисе можно купить по очень выгодной цене", - сказала она.

По словам Р.Шатинскене, недалеко от центра города, в здании, реконструированном на улице Кранто, новые квартиры с частичной отделкой год назад продавались по цене 700 евро за квадратный метр, а сейчас некоторые из них пытаются перепродать по цене 1,2 тысячи евро за кв. метр. В центре города, на площади Лайсвес, в реконструированном здании за новую квартиру просят по 1,8-2 тысячи евро за кв. метр.

"Все эти дома строятся на небольшом расстоянии от центра или в центре. Большинство проектов разрабатываются местными игроками рынка, заинтересованными в строительстве и недвижимости, брокерами. Если у застройщика нет своих средств, банки не финансируют такие проекты", - сказала она.

Р. Шатинскене делит покупателей на две группы: молодые люди, которые не создали семьи, и людей старше 50 лет, дети которых покинули свои дома. Часто квартиры покупаются за собственные средства.

По ее словам, хотя жители Паневежиса предпочитают жить в отдельных домах со своим двором, в объявлениях о новом строительстве отдельных домов можно найти только одно-два. Застройщики часто строят дом только после того, как найдут покупателя.

"Индивидуальные дома строятся индивидуально, часто без банковской помощи. Разработчики знают, что если дом не будет продан в течение полугода, имущество станет непривлекательным, покупатели будут подозревать, что имущество не продается быстро, и они могут не купить дом", - сказала она.

Строят небольшие многоквартирные дома

По словам Миндаугаса Видзенаса, главы компании Viktauga, которая разрабатывает частные дома и квартиры в Паневежисе, проект 32 квартир на улице Молайню, который был завершен компанией, способствовал оживлению строительства многоквартирных домов в Паневежисе.

"Мы быстро продали квартиры, и, увидев это, конкуренты изменили свои стратегии, они начали строить небольшие 2-3-этажные многоквартирные дома. Мы строим экономно, у нас нет большого количества сотрудников администрации, поэтому мы делаем работу дешевле. Если бы строительство проводили крупные застройщики, их бы скоро не продали", - сказал Видзенас.

В качестве примера он представил разработанный до кризиса проект Edrija на 208 квартир, продажа которых была завершена всего несколько лет назад.

Весной 2019 года компания Миндаугаса Видзенаса обещает начать строительство коттеджного квартала на территории 3 га, а также разрабатывает проект для отдельных домов в Молайняй, где всего планируется построить 19 индивидуальных домов и инвестировать 2 миллиона евро.

Цена квадратного метра жилья с частичной отделкой в Молайняй, а также в будущей коттеджной зоне будет составлять около 1 тысячи евро за кв. метр.

Однако глава предприятия Viktauga не уверен, что спрос на новое жилье в Паневежисе останется высоким.

"Я не думаю, что в Паневежисе будут продолжать строить многоквартирные дома в течение длительного времени. Неясно, как можно будет продавать все спроектированные квартиры. Жители Паневежиса неохотно покупают непостроенные дома, особенно от новых игроков рынка. Перед покупкой они хотят увидеть построенный дом", - объяснил Визенас.

По его словам, продажа квартир застройщиками будет осложняться тем фактом, что литовские банки не предоставляют деньги эмигрантам, получающим зарплату не в евро. Раньше норвежские, исландские или британские эмигранты платили половину суммы квартиры своими деньгами, а другую часть одалживали в банке.

Не хватает зарабатывающих больше

Вайдас Шукис, глава паневежского отделения Remax, осуществивший проект 12-квартирного дома на улице Сувалку, Kaštonų namai, отмечает, что уже пять лет спрос на квартиры в Паневежисе остаётся стабильным - ежегодно покупается около тысячи квартир.

"Желание разрабатывать новые проекты было связано с повышением цен. Раньше существовал большой разрыв между квартирами старой и новой постройки, но цены на старые жилые дома начали расти, разработчики заметили это и начали строительство. Я думаю, что в течение полутора лет уровень покупки останется стабильным, но чтобы жителям Паневежиса было легко выкупить квартиры, так точно не будет. Разработчики должны будут конкурировать и снижать цены", - говорит он.

По словам В.Шукиса, в его разработанном проекте продажи квартир начались полтора года назад, из 12 квартир, где цена составляет 890 евро за квадратный метр, продано десять. По его словам, в основном покупают квартиры 30-45-летние покупатели.

"В Паневежисе нет приезжих, получающих высокие доходы профессионалов, приезжают только люди с низким доходом, но они покупают старое жилье", - сказал он.