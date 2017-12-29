Россия отправила Латвии официальную просьбу об оказании правовой помощи, требуя взыскать более 20 миллионов евро с национальной авиакомпании airBaltic. Как пишет агентство LETA, претензии со стороны России связаны с теперь уже неплатежеспособным банком Investbank, принадлежавшим в свое время главному акционеру Latvijas Krājbanka Владимиру Антонову.
air Baltic" jet
© Bendrovės archyvas

В 2012 году Investbank начал три гражданских иска к бывшему акционеру airBaltic — компании Baltijas aviācijas sistēmas" (BAS). Банк требовал вернуть якобы взятый кредит в размере 18,4 млн. евро плюс проценты и пеню.

В Министерстве юстиции Латвии агентству LETA подтвердили, что от России была получена данная просьба о правовой помощи, однако содержащиеся в ней подробности ведомство не имеет права разглашать.

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LETA со ссылкой на собственные источники утверждает, что в случае непризнания Латвией постановлений по иску Investbank против BAS и airBaltic Россия может попытаться вернуть себе долги другими методами. В качестве возможного варианта упоминается арест самолетов и другого имущества airBaltic.

В 2016 году прибыль airBaltic составила 1,2 млн евро — в несколько раз больше, чем в 2015 году, оборот — 286 млн евро евро, на 1% больше.

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