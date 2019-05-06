Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы из Москвы в Вильнюс и обратно. Пассажиры в Литву летали в том числе и на самолетах Sukhoi SuperJet 100, – аналогичных тому, который 5 мая потерпел крушение в Шереметьево.
Lėktuvas Sukhoi Superjet 100
© Reuters / Scanpix

15min.lt сообщает, что на сайте Международного вильнюсского аэропорта указано, что отменены рейсы в Москву, который должен был осуществляться на самолете Sukhoi SuperJet в понедельник вечером и во вторник утром. Отозваны и рейсы из Москвы в Вильнюс.

Представитель Администрации гражданской авиации Видмантас Плета сказал, что пока никакого решения в связи с посадками самолетов "Аэрофлота" не принято.

Информационное агентство ELTA сообщает, что Россия не видит необходимости останавливать полеты самолетов SSJ-100. Об этом сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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