15min.lt сообщает, что на сайте Международного вильнюсского аэропорта указано, что отменены рейсы в Москву, который должен был осуществляться на самолете Sukhoi SuperJet в понедельник вечером и во вторник утром. Отозваны и рейсы из Москвы в Вильнюс.
Представитель Администрации гражданской авиации Видмантас Плета сказал, что пока никакого решения в связи с посадками самолетов "Аэрофлота" не принято.
Информационное агентство ELTA сообщает, что Россия не видит необходимости останавливать полеты самолетов SSJ-100. Об этом сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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