Российский экс-министр через Swedbank в Эстонии вывел в офшоры миллионы евро

Много лет крупным клиентом Swedbank Eesti был российский олигарх и бывший министр Михаил Абызов. В течение короткого времени он открыл в этом банке 70 связанных с ним офшорных счетов, на которые было переведено 860 млн долларов США. Со счетов ушло 770 миллионов долларов, всего было сделано более 3300 переводов. Один из внутренних рапортов Swedbank говорит, что банк скрывал часть подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговой инспекции.

Как показывает расследование Postimees, шведского телерадиовещания и SVT, "Новой газеты" и OCCRP, среди клиентов Swedbank есть и те предприятия, которые на данный момент арестованы в России и находятся в центре уголовного дела Абызова, подозреваемого в создании преступной группировки, занимавшейся крупномасштабным отмыванием денег и мошенничеством. Как министру российского правительства Абызову было на самом деле запрещено заниматься бизнесом.

Администратором фирм Абызова в Swedbank был эстонец Алексей Аверсон. Заказанный банком отчет усматривает в его деятельности признаки возможного нарушения закона и рекомендует немедленно сообщить об этом властям. Согласно рапорту, у Аверсона был найден PIN-калькулятор, который использовался для переводов одной из фирм Абызова.

"Несколько работников, в том числе администраторы клиентов, члены комиссии по приему клиентов с высоким риском и члены правления, решили взять в качестве клиента HRNR (клиенты-нерезиденты с высокой степенью риска) несмотря на то, что они не отвечали элементарным требованиям принципа "знай своего клиента". Часть клиентов HRNR защищали от российских властей, в том числе от налоговой инспекции", - написал норвежский эксперт по отмыванию денег Эрлинг Гримстад в отчете, заказанном у него штаб-квартирой Swedbank.

Гримстад добавил, что "данные работники согласились скрыть конечных выгодоприобретателей, что вызвало риск неустановления лиц, находящихся под санкциями". Данный отчет вызвал скандал между шведской прокуратурой и банком. Когда весной прокуратура затребовала его, банк отказался предоставлять документ. После чего банк не разрешил следователям допросить автора отчета, адвоката Гримстада, ссылаясь на отношения адвоката и клиента. Банк согласился на допрос Гримстада лишь в сентябре.