Один из самых дорогих объектов недвижимости – дом главы компании Tele2 Пятраса Масюлиса до сих пор не продан. Дом продается с конца 2016 г. Он находится на ул. Бирутес, на Жверинасе.
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Эксперты в сфере недвижимости сказали, что это нормально, поскольку продажа роскошного жилья иногда растягивается и на 10 лет. Однако они признали, что на этом мог сказаться и скандал, связанный с вырубкой туй на берегу реки (напомним, что символически работу начал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, спиливший первые деревья).

Вероятно, потенциальные покупатели ждут, когда скандал забудется и хотят увидеть, как будет выглядеть набережная.

Дом находится у реки. На сайте агентства Baltic Sothebys's International Realty указано, что жилая площадь дома 323 кв. м. В нем шесть спальных комнат, 4 ванных. Совладелец агентства Паулюс Гедраускас подтвердил, что дом еще ждет своего покупателя. Цена не изменилась и составляет 3–4 млн. евро.

Гебраускас отметил, что такие объекты продают долго, иногда продажа затягивается на 10 лет: "Один роскошный объект в Старом городе Вильнюса продавали 10 лет. Конечно, сказаться могло и время продажи - его выставили на продажу после кризиса.

Весь рынок знал это здание, но потребовалось немало сил, чтобы его продать. Сначала была допущена ошибка, его продавали как инвестиционный проект – tдля оборудования гостиницы или квартир, а это было сложно осуществить из-за особой планировки, освещения. Тогда мы придумали иную концепцию. И нашли клиента, который искал помещение для культурной деятельности".

Масюлис решил продать дом, когда им стали интересоваться посольства.

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