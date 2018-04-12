Эксперты в сфере недвижимости сказали, что это нормально, поскольку продажа роскошного жилья иногда растягивается и на 10 лет. Однако они признали, что на этом мог сказаться и скандал, связанный с вырубкой туй на берегу реки (напомним, что символически работу начал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, спиливший первые деревья).
Вероятно, потенциальные покупатели ждут, когда скандал забудется и хотят увидеть, как будет выглядеть набережная.
Дом находится у реки. На сайте агентства Baltic Sothebys's International Realty указано, что жилая площадь дома 323 кв. м. В нем шесть спальных комнат, 4 ванных. Совладелец агентства Паулюс Гедраускас подтвердил, что дом еще ждет своего покупателя. Цена не изменилась и составляет 3–4 млн. евро.
Гебраускас отметил, что такие объекты продают долго, иногда продажа затягивается на 10 лет: "Один роскошный объект в Старом городе Вильнюса продавали 10 лет. Конечно, сказаться могло и время продажи - его выставили на продажу после кризиса.
Весь рынок знал это здание, но потребовалось немало сил, чтобы его продать. Сначала была допущена ошибка, его продавали как инвестиционный проект – tдля оборудования гостиницы или квартир, а это было сложно осуществить из-за особой планировки, освещения. Тогда мы придумали иную концепцию. И нашли клиента, который искал помещение для культурной деятельности".
Масюлис решил продать дом, когда им стали интересоваться посольства.
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