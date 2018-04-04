По его словам, вместе с этим это важный сигнал и России, которая долгое время доминировала на литовском газовом рынке.

"Кремль использовал природный газ как средство и даже оружие в достижении целей своей внешней политики и геополитики, а "Газпром" был этим "солдатом", который выполнял такую политику. Подписание подобного соглашения в Америке, которое произошло во время саммита США и Балтийских стран, демонстрирует, что Литва и другие Балтийские страны уже не зависят от поставки энергоресурсов из России, что они могут выбирать надежного партнера для поставок, который является одновременно и партнером по НАТО", - сказал Р. Швядас.

По его словам, еще одним сигналом Кремлю является и то, что США становятся серьезным игроком на европейском рынке поставок газа, а это означает, что США и Россия столкнутся в конкурентной борьбе.

Р. Швядас отмечает и экономическую важность соглашений с американской компанией - благодаря им выиграют и литовские потребители, и экономика страны.

"Наконец рынок природного газа в Литве начинает работать, появляется конкуренция, появляются различные источники природного газа, которые способствуют конкуренции. Благодаря конкуренции, выигрывают жители Литвы и экономика страны", - сказал Р. Швядас.