Это будут одни из крупнейших инвестиций типа "с нуля" в истории Литвы.

Планы по этим капиталовложениям подтвердила BNS президент созданной в сентябре Индийской торговой палаты Алина Адомайтите. Она во вторник приняла участие в подписании протоколов о намерениях представителями Министерства экономики и руководством индийских компаний SVP Global Ventures и Elegant Industries.

"Два последних года они изучали европейский рынок и окончательно решили остановиться на Литве, поскольку после получения всех данных о странах, наша подошла им больше всего - внятная налоговая система и географическое расположение", - сказала BNS А. Адомайтите.

По ее словам, компания SVP Global Ventures, акции которой котируются на Бомбейской бирже, намерена инвестировать в текстильное предприятие 97 млн евро и трудоустроить на нем 1,5 тыс. работников, а компания Elegant Industries, что намерена построить завод по производству жестяной тары стоимостью 95 млн евро, создаст около 200 новых рабочих мест.

"Подготовительные работы начнутся со следующего месяца, а в первом квартале следующего года мы планируем начать земляные работы. Поскольку мы еще не получили все данные, рассматриваем два варианта: Рокишкис и Клайпедскую свободную экономическую зону (СЭЗ). Приоритет отдается Рокишкису, а Клайпеда - вариант B, если что-то вдруг изменится", - сказала глава Индийской торговой палаты.

Оба завода планируется построить до 2020 года.

До сих пор самой большой инвестицией "с нуля" в истории Литвы был завод германского гиганта по производству автомобильных компонентов Continental, строительство которого нынешним летом началось в Каунасской СЭЗ. Здесь намечаются инвестиции в объеме 95 млн евро.