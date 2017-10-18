Литовский Совет по конкуренции "зажег зеленый свет" для сделки купли-продажи торговых сетей Rimi и Iki стоимостью 213 млн. евро.
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В среду СК разрешил контролируемой шведской группой ICA Gruppen компании Rimi Lietuva купить 100% акций контролирующей торговую сеть Iki компании Palink у германской Rewe Group и других акционеров.

В разрешении предусматривается обязательство Rimi Lietuva продать третьим лицам 17 супермаркетов Rimi и Iki в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Панeвежисе.

"Обращаем внимание на то, что в связи с сегодняшним решением СК не происходят изменения в секторе розничной торговли. Rimi сможет перенять контроль над Palink только в случае, если найдет подходящего покупателя или покупателей на все семнадцать магазинов, а СК убедится и подтвердит, что покупатель способен эффективно конкурировать, осуществляя розничную торговлю в перенимаемых супермаркетах", - отметил в пресс-релизе член СК Элонас Шатас.

По его словам, совет установил и прочие условия и обязательства, без реализации которых Rimi Lietuva могут обязать восстановить положение, имевшее место до осуществления концентрации.

Iki декларирует, что сейчас в сети 231 супермаркет, а Rimi Lietuva - 56.

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