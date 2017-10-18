В среду СК разрешил контролируемой шведской группой ICA Gruppen компании Rimi Lietuva купить 100% акций контролирующей торговую сеть Iki компании Palink у германской Rewe Group и других акционеров.
В разрешении предусматривается обязательство Rimi Lietuva продать третьим лицам 17 супермаркетов Rimi и Iki в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Панeвежисе.
"Обращаем внимание на то, что в связи с сегодняшним решением СК не происходят изменения в секторе розничной торговли. Rimi сможет перенять контроль над Palink только в случае, если найдет подходящего покупателя или покупателей на все семнадцать магазинов, а СК убедится и подтвердит, что покупатель способен эффективно конкурировать, осуществляя розничную торговлю в перенимаемых супермаркетах", - отметил в пресс-релизе член СК Элонас Шатас.
По его словам, совет установил и прочие условия и обязательства, без реализации которых Rimi Lietuva могут обязать восстановить положение, имевшее место до осуществления концентрации.
Iki декларирует, что сейчас в сети 231 супермаркет, а Rimi Lietuva - 56.
Providence завершила приобретение телеканала TV3
В среду работающая во многих странах мира компания по...
После ливней затоплен жилой квартал в Байорай (6)
Люди, которые приобрели жилье в новом квартале Šaulio slėnis...
Глава ЛЖД: cтоит понять, что латыши - и братья, и конкуренты Собираются восстановить участок путей в Реньге (21)
Контролируемая государством компания Литовские...
Дом в квартале Лауру стоит больше миллиона евро (8)
Дома в вильнюсском квартале Лауру продают очень редко....
TOP новостей
Как изменились привычки жителей Литвы после повышения цен на алкоголь (35)
Весной 2017 года в Литве был повышен акциз на алкоголь,...
Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента 2018 года (22)
Телеведущая Ксения Собчак объявила, что будет...
Ландсбергис: если бы был иной дух, то мы уже шли бы на Островец (165)
Мы сейчас ждем свою судьбу, представляя, как все хорошо,...
Глава ЛЖД: cтоит понять, что латыши - и братья, и конкуренты Собираются восстановить участок путей в Реньге (21)
Контролируемая государством компания Литовские...
ГИК: Движение либералов грубо нарушило Закон о финансировании (4)
Рабочая группа Главной избирательной комиссии ( ГИК )...