Симона Албавичюте-Бандита в передаче Delfi Topas выясняла, сколько стоит жилье на взморье. Карантин значительно подкорректировал цены за границей - на греческих островах и на Бали недвижимость продают за полцены, поскольку там нет отдыхающих. А в Литве дела обстоят иначе.

"После того как в Литве объявили карантин, риелторы литовского взморья переживают ренессанс. Предлагаем осмотреть три самых дорогих объекта. Если у вас есть 0,5 млн. евро, я помогу вам потратить эти деньги", – сказала Бандита.

Риелтор Игнас Тишкус сказал, от чего зависит цена – это место, а люди, покупающие такое жилье, любят себя баловать, поэтому тратят в Литве деньги, которые откладывали на имущество за границей.

"У людей открылись глаза. Если раньше они говорили, зачем покупать недвижимость в Паланге, если за ту же сумму можно купить на Тенерифе, то сейчас таких покупателей не осталось. Они делают покупки здесь", – уверяет Тишкус, и отмечает, что наибольшим спросом пользуются объекты с собственным двором или большой террасой.

Он отмечает новую тенденцию - клиенты говорят, что деньги - не главное, главное привлекательность имущества.

"Были клиенты, для которых не проблема был миллион евро, им не нужны были кредиты", – сказал Тишкус, заметив, что у таких людей есть особые требования.

"Например, хотят оборудовать две ванные, несмотря на то, что в доме одна спальня. Один раз человек покупал квартиру с общей террасой. Несмотря на то, что площадь террасы 4 сотки, он забеспокоился, узнав, что рядом будет жить человек из Шяуляй. Он сказал агенту: "Я не лажу с людьми из этого города. Покупаю и вторую квартиру, хочу сам выбрать будущего соседа", – рассказал риелтор.

Что касается самых дорогих вариантов. Первым номером идут апартаменты Eglės apartamentai в центре города. Трехкомнатная квартира с частичной отделкой там стоит 340 000 евро. Здесь особое внимание уделяют безопасности. В доме есть спортзал, который предназначен исключительно для жильцов.

Второй объект - Ajerų vilos. Есть обогреваемый бассейн, сосновый бор и прогулочные тропы в нем. Квадратный метр здесь стоит примерно столько, сколько в Eglės apartamentai, однако за объект придется заплатить дороже. Здесь всего 19 объектов, Дома продают с полной отделкой. Цена - 360 000-600 000 евро (зависит от вида из окна).

И еще один объект - Šventosios vartai, с террасы квартир в котором можно увидеть пляж. Квартира площадью 90 кв. м стоит больше 300 000 евро.