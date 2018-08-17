17 августа Минюст вместе с Государственной службой по защите прав потребителей (ГСЗПП) представили результаты исследования цен на обувь, одежду и бытовую технику в Литве и других странах ЕС.

В ходе исследования сравнивали цены на такие же товары в электронных магазинах тех же сетей в Литве и 12 странах ЕС. Исследование, по заказу ГСЗПП, провел портал Pricer.lt.

Новейшие данные статистического агентства "Евростат" показывают, что в 2017 г. цены на одежду в Литве были на 5%, а на обувь – на 6% выше, чем в ЕС.

Исследование показало, что самая дешевая одежда в Испании и Португалии, а самая дорогая – в Чехии.

Литва с Латвией и Эстонией разделяют 6–8 места.

Средняя разница цен между самыми высокими в Чехии и самыми низкими в Испании составляет 27% - или 13,5 евро от 50 евро.

"Цель исследования - сделать потребительские товары в Литве не менее доступными, чем в других странах ЕС. Результаты показали, что есть торговцы, которые стараются сделать цены более приемлемыми для литовских потребителей, это радует, но пространство для дискуссии есть, поскольку есть товары дороже среднего показателя по ЕС", – сказала вице-министр юстиции Ирма Гуджюнайте.

Согласно исследованию, такая же одежда в Литве на 15% дороже, чем, к примеру, в Испании. Но бывает и более значительная разница.

"К примеру, замшевый пиджак в Литве на 50% дороже, чем в Испании или Португалии, но на 25% дешевле, чем в Чехии", – сказала директор ГСЗПП Неринга Урбайте.

Розовая блузка Reserved в Литев стоит 17,99 евро, в Польше – 16,38 евро, т.е. на 9% меньше.

Но есть и другие примеры. К примеру, в Великобритании одежда пусть ненамного, но дороже чем в Литве (на 1,5%). Из 20 предметов 7 в Литве были дешевле.

В Литве одежда на 5% дороже, чем в Польше, а в Германии она стоит столько же, или чуть дороже, чем в Литве.

Вообще, цены на одежду в странах Балтии практически не отличаются от цен в других странах ЕС и за редким исключением они равны ценам на одежду в таких богатых странах, как Германия, Франция, Бельгия, Италия. Сами цены не выше. Очень похожи цены на одежду во всех трех странах Балтии.

Однако исследователи обращают внимание на то, что средняя зарплата в ЕС - 2260 евро, а в Литве - 693 евро "на руки". Это в 3,3 раза меньше среднего по ЕС.

"Нас как потребителей это печалит, наша страна - страна с низкой покупательной способностью, и переплата за товары, которые в другой стране дешевле, для на - неприятная реальность. Совет простой, надо быть бдительнее и разумнее, интернет-пространство дает возможность сравнивать цены, поэтому сравнивайте их в интернете и в магазинах, важно, чтобы покупки не были спонтанными", – сказал член Литовского альянса ассоциации потребителей Кястутис Купшис.

Самая дорогая обувь в 12 странах ЕС - в Чехии, самая дешевая - в Бельгии.

Литва с другими странами Балтии и Италией разделяет 5–8 место.

В этом секторе видно, что производители стараются поддерживать одинаковую региональную политику в масштабах ЕС.

"К примеру, цены на обувь Ecco намного дороже, чем в других странах, включая Испанию", – сказала Урбайте.

В целом цены в Литве выше чем в других 12 странах на 1,4%.

Между тем цены в Литве, Польше и Германии такие же, но на 3–5% дороже чем в Великобритании и Испании.

Самая большая разница наблюдается в ценах на бытовые товары. Тут они в среднем отличаются в 41,3%.

В странах Балтии в этой группе самые низкие цены в Латвии, в Литве они на 6,5% выше, чем у соседей.

"Было отмечено, что стиральная машина в Литве на 23% дороже, чем в Латвии, кофеварка – на 40% дороже.

Однако некоторые цены ниже, чем в Бельгии, Италии и Германии", – сказала Урбайте.

В этой группе в странах Балтии самые высокие цены в Эстонии - в Литве они на 25% ниже.

Дороже, чем литовцы за бытовую технику платят чехи (2%), немцы (7%), испанцы (9%). В Польше цены такие же, как в Литве.

Исследование Pricer было проведено 7 августа. В ходе исследования сравнивали цены на 60 разных непищевых товаров в 12 странах ЕС, т.е. – 20 предметов одежды, 20 пар обуви, 20 предметов бытовой техники в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии, Португалии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Италии и Бельгии.

Данные были получены в интернет-магазинах, сравнивали цены на продукцию тех же производителей, брендов в интернет-магазинах. Выбирали только хорошо известные потребителям бренды.

Цены на бытовую технику фиксировали на самых популярных сайтах.

Сравнивались цены без скидок. Цены пересчитывали в евро.