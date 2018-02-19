По данным Maximа, в январе этого года, по сравнению с январем 2016 г., продажи снизились на 14%, а в магазинах Norfa - на 10%.
По словам председателя Литовской ассоциации торговых компаний Лауринаса Вилимаса, на такие изменения можно было надеяться после повышения акцизов и ужесточения правил продажи.
"Такие цифры с одной стороны совсем не удивляют, поскольку в последние годы вступили в силу разные ужесточения и изменения в налоговой политике. Иного варианта быть не могло, следовало ожидать спада", – сказал BNS Вилимас.
По его словам, некоторые жители Литвы сейчас покупают алкоголь в Польше или Латвии, кроме того, может расти и теневая торговля.
В Maximа в январе продажи пива сократились на 12%, вина – на 26%, крепких напитков – на 10%, а крепленого вина – на 65%. В Norfа в этом году продали на 5% меньше пива, на 10% меньше вина, на 10% меньше крепких напитков и на 80% меньше крепленого вина.
Представители Iki и Rimi сказали BNS, что спрос на алкоголь сократился, но точные данные не предоставили.
Представители сети Lidl указали, что не будут предоставлять данные об изменениях продаж алкоголя.
Продажи алкоголя сократились и в 2017 году.
По данным компании Nielsen, в прошлом году в торговых сетях, за исключением Lidl, продажи алкоголя сократились на 11,1%, однако из-за повышения акцизов стоимость продаж увеличилась на 5%.
"Мы не первый раз наблюдаем снижение потребления алкоголя: потребители меняют свои привычки, тщательно выбирают напитки, обдуманно. Однако сохраняется такая тенденция - в регионах продают много дешевого алкоголя и эта тенденция не меняется, что вызывает беспокойство", – сказала глава Nielsen в странах Балтии Илона Лепп.
По данным Nielsen, в прошлом году продали на 13,8% меньше крепкого алкоголя, слабого – на 10,2%. Продажи пива сократились на 10,3%.
Больше всего снизились продажи вина - на 23,4% и игристого вина - на 12,5%.
До прошлого года акциз на алкоголь в Литве повышали постепенно, однако "крестьяне" решили объявить борьбу алкоголизму и значительно увеличили акцизы. С марта акциз на вино и пиво увеличился на 112%, на крепкий алкоголь – на 23%.
С начала этого года парламент вступили в силу ограничения на продажу алкоголя - сократили время продаж и повысили возрастной ценз до 20 лет.
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