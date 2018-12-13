В Литве на данный момент действуют две компании Revolut: в июне 2017 года была учреждена компания Revolut Technologies, а в октябре 2018 года была учреждена Revolut Payments. Представитель компании Андрюс Бичейка сказал DELFI, что лицензию получила первая компания.

"Вопрос второй пока не комментируем", – сказал он.

На сайте Центробанка Литвы сказано, что возможность открытия специализированного банка в Литве появилась в 2017 году.

Эта форма была создана, чтобы создать благоприятные условия для литовских и зарубежных стартапов, которые хотят предоставлять в Европейском экономическом пространстве разного рода финансовые услуги.

Важнейшая особенность специализированного банка – 1 млн. евро минимального капитала (для обычного банка - 5 млн. евро). Однако, по сравнению с обычным банком, специализированный может предоставлять немного меньше услуг – ограничены возможности инвестиционных и некоторых других услуг", – сказано на сайте ЦБ.

Однако специализированный банк может принимать вклады, выдавать кредиты, предоставлять платежные услуги, обменивать валюту и т.д. Этим и планирует заниматься Revolut.

По словам Бичейки, процесс получения лицензии занял почти год.

Владелец обеих зарегистрированных в Литве компаний Revolut - учрежденная в 2013 году в Великобритании компания Revolut Ltd. Контрольный пакет акций компании принадлежит гражданину Великобритании Николаю Сторонскому (1984 г.р.).

В пресс-релизе сказано, что банковская лицензия поможет Revolut предоставлять в Литве услуги банковских счетов, вкладов и кредитов.

"Для нас это очень важный шаг, но основная работа только начинается, – сказал Бичейка. – Мы планируем, что наши системы будут готовы начать работу во второй половине 2019 года. Литва будет первой страной, где мы представим все новшества, которые затем понемногу будут выводиться и на рынки других стран Европы".

В сообщении сказано, что у Revolut 3,3 млн. клиентов. Спектр услуг компании охватывает страхование путешествий и оборудования, доступ к криптовалютам, автоматические возможности откладывания и сбережения средств, отслеживания расходов и возможности создания бюджета. В следующем году планируют представить бесплатную платформу торговли акциями.

Сторонский заявил, что цель Revolut - стать Amazon в банковском секторе.

В сообщении сказано, что к Revolut ежедневно подключается 8000–10 000 новых клиентов, стоимость операций составляет 4 млрд. долларов в месяц.

"В 2017 году Revolut увеличил свои доходы в 5 раз, а в декабре 2017 года впервые достиг баланса расходов и доходов", – сказано в сообщении.

В компании Revolut Payments, по данным "Содры" работников нет. Ее уставный капитал – 400 000 евро.

В получившей лицензию специализированного банка компании Revolut Technologies 10 декабря было 3 работника. Ее уставный капитал - 5,5 млн. евро.

По данным Центра регистра, с июля 2017 до начала 2018 года компания получила от продаж 88 170 евро, ее чистая прибыль составила 3263 евро.

Весной этого года Сторонский в интервью DELFI сказал, что когда компания получит банковскую лицензию, число работников в Литве увеличится до 20–30.

Президент Литовской ассоциации банков Мантас Залаторюс сказал DELFI, что благоприятно оценивает появление нового банка в Литве.

"По нашему мнению, чем больше банков в банковской системе, тем лучше. Однако Revolut все же больше будет работать во всем мире, Литва будет лишь одной его юрисдикцией. Все новшества - всегда хорошо. Конечно, может, не самое лучшее быть подопытным кроликом, но, возможно, они подойдут к этому ответственно", – сказал он.

В Литве сейчас действуют 6 банков (Swedbank, SEB, Luminor, Šiaulių bankas, Citadele и Medicinos bankas), а также филиалы 7 зарубежных банков.