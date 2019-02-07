По словам руководителя Revolut Ника Сторонского, новые специалисты по обслуживанию клиентов в скором времени будут общаться с литовскими клиентами на литовском языке, появится и приложение на литовском языке. До сих пор приложение работало только на английском и польском языках.

"Это прекрасно отражает модель деятельности Revolut - мы спрашиваем и слушаем, чего желают клиенты, потом осуществляем", - сказал Сторонский. "Только в Вильнюсе 20% жителей старше 18 лет пользуются нашими услугами, и мы видим, что сейчас в Литве достигли той точки, когда нужен более глубокий вертикальный рост, т.е., создание услуг для местного рынка", - прибавил основатель Revolut.

"Финансовый рынок в мире находится на пороге перемен, новые компании поколения fintech радикально меняют индустрию. Расширение команды Revolut в Литве позволит нашим талантам получить уникальный опыт международного расширения банковского дела, который не имеет цены в деле взращивания кластера fintech", - сказал директор "Инвестируй в Литве" Мантас Катинас.

Число клиентов Revolut в мире приблизилось к 4 млн., в Литве у компании больше 170 000 пользователей.

Компания готовится начать предоставление банковских услуг в первой половине 2019 года. Сначала она начнет принимать вклады, предоставлять услугу овердрафта и индивидуальные кредиты.