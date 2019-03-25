С 2007 г. Станкявичюс работал в компании MP Pension Funds Baltic, число клиентов которой после 10 лет работы составило 67 000 человек, сеть компании составляла 1000 агентов, а имущество оценивалось в 110 млн. евро. До этого он занимался развитием кредитных уний, а с 2001 г. развивал новую Литовскую центральную кредитную унию.
"Revolut Bank UAB не будет классическим банком - мы будем работать как технологическая компания, предоставляющая финансовые услуги, и хочет упростить для клиентов спектр финансовых услуг, сделать его доступным с помощью смартфонов, а также сделать финансовые услуги дешевле", - сказал Станкявичюс.
Вместе с ним в компании Revolut Bank UAB вскоре будут работать почти 30 новых работников. Вскоре в банке появится должность специалиста по превенции отмывания денег, глава финансов, глава отдела по управлению рисками и другие сотрудники. Уже сегодня в Вильнюсе начинает работу команда по обслуживанию клиентов, вскоре к ним подключатся и другие специалисты, программисты.
"В Литве до конца года будет работать команда до 40 программистов, которая, кроме прочего, будет работать над локализацией продукции в балтийском регионе. Кроме того, будет расширена команда маркетинга, цель которой активизировать рост в странах Балтии", - перечислят планы Станкявичюс.
"Мы также планируем в этом полугодии начать консультации клиентов в Вильнюсе на литовском языке", - прибавил Станкявичюс.
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