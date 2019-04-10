В среду английский стартап Revolut официально обратился в Комиссию по координированию защиты важных для обеспечения национальной безопасности при правительстве Литвы с просьбой в третий раз дать оценку на соответствие компании интересам нацбезопасности.
Nikolajus Storonskis
© DELFI / Andrius Ufartas

Предприятие приняло решение просить об этом из-за начавшейся в парламенте дискуссии и с целью развеять сомнения относительно ее деятельности в Литве, сообщила компания Revolut.

"Видя, что все еще возникают вопросы, и принимая во внимание работу представителей властей, а также стремление получить все необходимые ответы, мы хотим развеять все вероятные сомнения относительно того, что компания может работать в этом секторе", - сказал для пресс-релиза учредитель и глава Revolut Ник Сторонский.

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Revolut утверждает, что об обращении в комиссию информировал личным письмом главу парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасиса Якелюнаса.

В четверг в парламенте намечено голосование по вопросу обсуждения парламентского постановления. Если парламент уполномочит комиссию еще раз дать оценку деятельности Revolut, это будет третье рассмотрение. Ранее дважды комиссия заявила, что Revolut не представляет угрозы национальной безопасности.

По мнению Якелюнаса, управление риском, связанным с Revolut, уже сейчас требует и в будущем будет требовать непропорциональных ресурсов литовских ведомств по сравнению с вероятным балансом риска и выгоды.

В прошлом году Европейский Центробанк по представлению Банка Литвы выдал Revolut Bank лицензию специализированного банка.

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