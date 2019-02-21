Revolut надеется увеличить число клиентов до 100 млн

Создающий в Литве специализированный банк английский финансовый стартап Revolut за 5 лет надеется увеличить число клиентов с 4 млн до 100 млн. Revolut сообщил, что пересматривает свою стратегию и начинает реорганизацию.
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"Мы видим, что пришло время для перелома - естественно, что делая одно и то же, новых результатов не добьешься, поэтому мы и решили пересмотреть свою стратегию, чтобы добиться еще более интенсивного роста", - сказал для пресс-релиза глава компании Николай Сторонский.

Revolut обещает открыть в 19-ти странах Европы офисы с 5-10 сотрудниками и таким образом создать 200 новых рабочих мест в течение ближайшего полугодия. В Литве компания уже начала поиск 70-ти новых работников.

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Литва первой в Европе предоставила в декабре Revolut лицензию специализированного банка. В последнее время этому стартапу финансовых технологий приходится развеивать возникающие у части политиков сомнения относительно прозрачности деятельности и планов компании.

Revolut планирует начать деятельность специализированного банка в первой половине этого года.

Revolut указывает, что у него уже 4 млн клиентов, а стоимость его операция достигает 4,6 млрд долларов в месяц.

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