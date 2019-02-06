Директор должен создавать и осуществлять банковскую стратегию, поддерживать связь с контролирующими службами и возглавить набор команды в Вильнюсе.
В объявлении сказано, что директор Revolut должен хорошо владеть литовским языком, у него должен быть 5-летний стаж работы в банковской сфере, а также опыт работы с контролирующими ведомствами.
Revolut ищет и других специалистов – главу финансового контроля, работников внутреннего аудита и работников отдела по обслуживанию клиентов. Им предлагают конкурентоспособную зарплату.
К примеру, в банке SEB внутренняя зарплата в декабре 2018 года составляла, по данным "Содры", почти 1800 евро ("на бумаге"), в Swedbank – 1650, в литовском филиале Danske Bank – 1880, в Šiaulių bankаs – почти 1400 евро. Отдельно зарплаты руководителей не сообщаются.
По данным отчета банка SEB за 2017 год, средняя зарплата членов правления составляла 15 000 евро, а 29-ти работников, отвечающих за риск – 6300 евро.
Литва первой в Европе в декабре предоставила банку Revolut лицензию специализированного банка. Банк намерен начать свою деятельность со второй половины текущего года.
В январе в Литве появились сомнения в связи со связями Revolut с Россией, однако глава Revolut Николай Сторонский все подозрения отклонил.
Revolut ищет руководителей и работников литовской компании
Британский стартап Revolut во втором полугодии 2019 года...
Ryanair и Wizz Air увеличивают сбор за провоз малого багажа
Лоукостеры Ryanair и Wizz Air увеличивают сбор за провоз...
Экономист: не следует ожидать кризиса, но готовым нужно быть (10)
Следует быть готовыми к экономическому кризису, но...
Компания Barbora доставляет продукты жителям Йонавы и Швейцарии (4)
Крупнейший в странах Балтии электронный магазин,...
TOP новостей
Перевод министерства в Каунас – профсоюзы возмущены, принятие решения отсрочено (3)
Правительство Литвы на заседании решило отложить...
Главный тренер литовских чемпионов из Казахстана: если бы было плохо, я бы не остался на несколько лет
Уже второй год подряд чемпионом Литвы становится...
Специалисты рассказали, что ждет вместо отключенных радаров (11)
11 февраля в Литве отключат 139 постов контроля скорости,...
Президент Литвы отказалась назначать Гуджюнайте министром, премьер ответил в "Фейсбуке" (17)
Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась...
Коллеги подозревают врача Милтяниса в том, что он оперирует пациентов в нетрезвом состоянии (12)
Близкие погибшей при трагических обстоятельствах...