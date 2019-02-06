Revolut ищет руководителей и работников литовской компании

Директор должен создавать и осуществлять банковскую стратегию, поддерживать связь с контролирующими службами и возглавить набор команды в Вильнюсе.

В объявлении сказано, что директор Revolut должен хорошо владеть литовским языком, у него должен быть 5-летний стаж работы в банковской сфере, а также опыт работы с контролирующими ведомствами.

Revolut ищет и других специалистов – главу финансового контроля, работников внутреннего аудита и работников отдела по обслуживанию клиентов. Им предлагают конкурентоспособную зарплату.

К примеру, в банке SEB внутренняя зарплата в декабре 2018 года составляла, по данным "Содры", почти 1800 евро ("на бумаге"), в Swedbank – 1650, в литовском филиале Danske Bank – 1880, в Šiaulių bankаs – почти 1400 евро. Отдельно зарплаты руководителей не сообщаются.

По данным отчета банка SEB за 2017 год, средняя зарплата членов правления составляла 15 000 евро, а 29-ти работников, отвечающих за риск – 6300 евро.

Литва первой в Европе в декабре предоставила банку Revolut лицензию специализированного банка. Банк намерен начать свою деятельность со второй половины текущего года.

В январе в Литве появились сомнения в связи со связями Revolut с Россией, однако глава Revolut Николай Сторонский все подозрения отклонил.