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Английский стартап в сфере финансовых технологий (fintech) Revolut Bank, получивший лицензию специализированного банка и начавший в мае деятельность в Литве, планирует принимать вклады в будущем в 13-ти странах Центральной и Восточной Европы, а потребительские кредиты и кредитные карточки выдавать еще в этом году в Польше.
Revolut
Revolut
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Банк надеется, что более 50% клиентов Revolut, находящихся в Центральной и Восточной Европе согласятся открыть вклады в банке и привлечь средства, что создаст прочие основания для кредитования, говорится в отчете о деятельности банка за 2019 год, предоставленном Реестровому центру Литвы.

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В прошлом году Revolut Bank понес 1,171 млн евро убытков, а его выручка достигала 1,547 млн евро.

Лицензию специализированного банка Revolut выдал в декабре 2018 года Европейский Центробанк по предложению Банка Литвы.

У этого банка не будет физических мест обслуживания клиентов, филиалов, он не будет осуществлять операции с наличными деньгами. Во всем мире у Revolut более 9 млн клиентов, услугами компании в Литве пользуются более 300 тыс. клиентов.

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