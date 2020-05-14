Банк надеется, что более 50% клиентов Revolut, находящихся в Центральной и Восточной Европе согласятся открыть вклады в банке и привлечь средства, что создаст прочие основания для кредитования, говорится в отчете о деятельности банка за 2019 год, предоставленном Реестровому центру Литвы.

В прошлом году Revolut Bank понес 1,171 млн евро убытков, а его выручка достигала 1,547 млн евро.

Лицензию специализированного банка Revolut выдал в декабре 2018 года Европейский Центробанк по предложению Банка Литвы.

У этого банка не будет физических мест обслуживания клиентов, филиалов, он не будет осуществлять операции с наличными деньгами. Во всем мире у Revolut более 9 млн клиентов, услугами компании в Литве пользуются более 300 тыс. клиентов.