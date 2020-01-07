Проект Rail Baltica является крупнейшим инфраструктурным проектом в истории независимости стран Балтии. Стоимость железнодорожной линии протяженностью 870 километров от Таллинна до литовско-польской государственной границы в настоящее время оценивается в 5,79 млрд евро. Проект софинансируется Европейским Союзом из фонда объединения Европы примерно в размере 85%. Бенефициарами проекта Rail Baltica являются ответственные за реализацию проекта министерства в каждой из участвующих стран и совместное предприятие АО RB Rail согласно соответствующим Соглашениям о субсидировании.

До настоящего времени исполнителям проекта не удалось обеспечить выполнение графика и придерживаться первоначальному сметному бюджету. Действия всего проекта Rail Baltica на полтора года отстают от графика, оговоренного в Соглашениях о субсидировании. По оценкам АО RB Rail в июне 2019 года, реализация проекта может задержаться до марта 2030 года, если возникнут риски и финансирование не будет доступно соответственно необходимости. Тем не менее, бюджет, рассчитанный в анализе затрат и выгод в 2017 году, и официальный срок — 2026 год — остались неизменными. Согласно подсчетам бюджет по первому подписанному Соглашению о субсидировании будет превышен на 59,3 млн евро, а средств согласно второму Соглашению о субсидировании будет потрачено на 0,231 миллиона евро меньше.

Правовой анализ показал, что структура реализации проекта не противоречит законодательству стран Балтии, и не обнаружил значимого внутреннего конфликта интересов в структуре управления. Однако анализ также показал, что не существует эффективного механизма для разрешения тупиковых ситуаций, когда бенефициары проекта Rail Baltica — министерства — не могут прийти к единому решению. У стран Балтии были разные мнения об управлении проектом, например, о выборе наилучшего решения для финансирования АО RB Rail или модели управления инфраструктурой, и эти трудности в принятии решений привели к пустой трате времени.

ВРУ также обнаружили, что все три страны Балтии включили необходимые финансовые средства для проекта Rail Baltica в планирование среднесрочного государственного бюджета, но ни одна из них не подготовила долгосрочный план финансирования проекта до его завершения. Также у стран нет официально утвержденных планов по обеспечению самофинансирования проекта в случае, если стоимость реализации проекта будет выше, чем предполагалось, и/или софинансирование Европейского Союза будет ниже, чем предполагалось.

В ходе ревизии было выявлено, что AО RB Rail разработало систему проведения закупок и управления договорами, а система со временем была усовершенствована. АО RB Rail также внедрило систему контроля качества и находится в процессе разработки системы управления рисками.

ВРУ дали рекомендации АО RB Rail, их акционерам и бенефициарам проекта Rail Baltica — трем министерствам, отвечающим за транспорт в каждой из стран. В частности рекомендовано: согласовать четкие правила принятия решений для проекта Rail Baltica на всех уровнях реализации проекта и четкие планы управления изменениями и рисками, чтобы снизить риск несоблюдения сроков и превышения бюджета проекта. Также рекомендуется планировать долгосрочную доступность финансирования из государственного бюджета для проекта, в том числе на тот случай, если затраты на проект возрастут или финансирование Европейского Союза будет ниже запланированного. Ревизируемые организации в целом согласились с рекомендациями, сделанными в ходе ревизии. Тем не менее, представленные ими ответы на ревизию свидетельствуют о нежелании ответственных министерств планировать финансирование проекта до завершения его реализации.