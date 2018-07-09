"Литва для нас стратегически очень важный регион. Retal планирует и далее развивать здесь бизнес, инвестировать", - цитируются в пресс-релизе слова владельца управляющей Retal Baltic компании Retal Industries Анатолия Мартынова.
Retal Baltic производит прозрачную, цветную и металлизированную пленку, используемую при производстве упаковок для пищевых и прочих продуктов, а также крышки для бутылок. В прошлом году компания произвела 12 тыс. тонн пленки и 2,5 млрд единиц бутылочных крышек.
В компаниях группы Retal в Литве работают более 600 специалистов, а только в клайпедских компаниях Retal Baltic и Neo group – почти 400. У компании также есть подразделения в Вильнюсе и Лентварисе.
С 2007 года, когда А. Мартынов приобрел действующую в Вильнюсе компанию Retal Lithuania и клайпедскую Retal Baltic, в них было инвестировано соответственно 22,5 млн евро и 17,3 млн евро.
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