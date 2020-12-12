Поскольку в выходные дни в Вильнюсе не смолкают разговоры об открытии этого ресторана, в редакцию Delfi компания Tallink Grupp прислала свои объяснения.

Представитель группы Катри Линк сказала: "Мы понимаем, что в условиях пандемии открытие нашего ресторана Burger King вызвало противоречивые реакции и неожиданно большой наплыв посетителей. Мы хотим подчеркнуть, что главное сейчас - здоровье и безопасность людей, поэтому просим клиентов делать заказы на дом и не приезжать в ресторан самим.

Да, мы работаем с инфлюенсерами, но им было дано четкое указание - не приглашать людей к ресторану, мы просили рекламировать только еду, ее заказ на дом. Очень сожалеем, что в социальных сетях появились другие призывы.

Мы сообщаем, что охрана ТЦ Akropolis обеспечивает безопасность посетителей около ресторана, следят за соблюдением дистанции. Однако мы еще раз обращаемся ко всем, кто хочет попробовать блюда из нашего меню - заказывайте ее с доставкой на дом.

Несмотря на то, что из-за большого числа заказов доставка через Wolt и Bolt Food может занять немало времени, напоминаем, что ресторан никуда не исчезнет. Если сейчас заказать не получается, сможете заказать еду в Burger King завтра или в любой другой день. Просим всех проявить ответственность и благодарим за терпение".