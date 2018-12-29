Штрафные меры Брюсселя распространяются на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ.
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Евросоюз опубликовал решение о продлении до 31 июля 2019 года экономических санкций против России. Текст постановления размещен в пятницу, 28 декабря, в официальном журнале ЕС. "Решение вступит в силу на следующий день после публикации", — поясняется в документе.

Впервые секторальные санкции против РФ Евросоюз принял в конце июля 2014 года в связи с "действиями Росси, дестабилизирующими ситуацию в Украине". С тех пор они регулярно продлеваются. В Брюсселе напомнили, что срок действия ограничительных мер увязан с "полным выполнением минских договоренностей", которые изначально планировалось реализовать до 31 декабря 2015 года.

Секторальные санкции

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Штрафные меры распространяются на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на поставки продукции двойного назначения.

Ограничен, в частности, доступ к рынку капитала для ряда крупных российских финансовых институтов, энергетических и оборонных предприятий, запрещен экспорт и импорт вооружений между Россией и странами ЕС, а также ограничены поставки в РФ технологий и услуг, которые могут быть использованы для нефтедобычи.

Какие еще санкции ЕС ввел против России

Помимо экономических санкций, против России из-за кризиса в Украине были приняты также другие штрафные меры. Речь идет, в частности, о запрете на въезд и о заморозке активов, которые касаются 164 лиц и 44 организаций и действуют до 15 марта 2019 года. Кроме того, санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, действуют до 23 июня 2019 года.

Deutsche Welle
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