"Этот участок дороги и сам проект очень важны, поскольку по Via Baltica от Польши до Каунаса проезжает больше всего тягачей, а Литва из-за нее становится большим транспортным узлом в логистике. Мы подсчитали, что в прошлом году через Литву проехало больше иностранных тягачей, чем литовских", – сказал министр.

Поэтому, по словам Масюлиса, будет меняться и система оплаты дорог. В течение двух лет введут новую систему платы за дороги для тягачей.

"До сих пор тягачи портили эти дороги, но не платили за это, поскольку по системе евровиньетки можно проехать сколько хочешь, заплатив один раз. Но система будет изменена, плата будет зависеть от расстояния, за каждый километр, а деньги пойдут в Фонд присмотра за дорогами. Мы считаем, что благодаря справедливой системе оплаты дорог, мы соберем за год на 70 млн. евро больше", – сказал Масюлис.

По его словам, после улучшения сообщения между Каунасом и Мариямполе улучшится конкурентоспособность обоих городов.

"Жители Мариямполе смогут быстрее доехать до Каунаса. Мы проверили статистику, в Каунасе зарплаты на 120 евро выше, чем в Мариямполе, поэтому я верю, что это поможет росту города и зарплаты в Мариямполе увеличатся", – надеется министр.

У Масюлиса были некоторые замечания к работе подрядчиков, но, кажется, топор войны между министерством, обвинившим компании в экономии асфальта, и компаниями зарыт.

"Главный упрек касался смещения сроков, но подрядчики заверили, что в этом году работы завершатся. Я сам убедился, что препятствий не должно быть. Основные причины опоздания, это ливни в 2017 году", – сказал министр.