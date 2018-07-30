Работы по ремонту смычки мощностью 700 мегаватт запланированы на период с 16 августа по 28 октября. Ранее сообщалось, что сухопутные муфты кабеля будут ремонтировать 30-июля-9 октября.

Директор департамента передающей сети оператора Litgrid Видмантас Грушас отмечает, что постоянные неисправности NordBalt, действующей с декабря 2016 года, были неприятным сюрпризом.

"Эти неисправности, которые происходили, были несколько неожиданными, и вызвали много вопросов в качестве продукта, в том, проработает ли смычка весь тот намеченный срок, который должна - 30-40 лет. Когда неисправности повторялись, начались переговоры с подрядчиком, тогда это была компания ABB, о том, как будет устранена эта проблема", - заявил В. Грушас на минувшей неделе.

Директор департамента управления системами Litgrid Гедрюс Радвила отметил, что смычка отключалась несколько десятков раз, однако это было связано с проблемами управления, а не инфраструктуры.

"В целом за свою историю NordBalt отключалась 31 раз. 12 – по вине муфт, а оставшиеся разы - по причине преобразователей или внешнего воздействия (11 были в Нюбру и 8 в Клайпеде)", – сказал Г. Радвила на пресс-конференции.

В прошлом году на NordBalt было больше неисправностей, а в этом году их почти не было. В последний раз отключение произошло в конце февраля. В январе перемычка не работала неделю - тогда на рынке фиксировались скачки почти до 118 евро, а в утренние пиковые часы - до 200 евро за мегаватт-час. Затем цены стабилизировались.

Эксперты отмечают, что воздействие ремонта на цену на электроэнергию прогнозировать трудно, кроме того, цену могут обуславливать различные факторы, в том числе, и самый важнейший - погода. Вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис отметил в интервью BNS, что соединения с ЛЭП Швеции и Польшей снизили цену, а если во время ремонта NordBalt цена несколько изменится, то следует иметь в виду, что это могут обуславливать и прочие факторы.

"Если сравнивать этот период года до прокладки перемычек ЛЭП, когда средняя биржевая цена составляла около 45 евро (это среднегодовая цена ха мегаватт-час на бирже Nord Pool в литовской зоне торгов – BNS), то сейчас у среднегодовая прогнозируемая цена - 35 евро, но в последнее время, даже во время работы всех соединений по причине сниженного предложения и несколько повышенного спроса цена на бирже уже составила 0 евро. Мы считаем, что должен остаться похожий уровень цен", - сказал Э. Пурлис.

Litgrid отмечает, что ремонт не должен значительно повысить цену.

"Мы планируем, что большого влияния на рынок быть не должно, поскольку период ремонта сдвигается незначительно. Нужно учитывать, что еще влияет на рынок", – сказал Г. Радвила.

В 2017 году Nordbalt обеспечила 30% импорта электроэнергии, утверждает Litgrid. Вице-министр Э. Пурлис, при оценке возможной нехватки электроэнергии во время ремонта, напоминает о наличии соединения ЛЭП с Польшей.

В июле Lietuvos energijos gamyba (LEG) сообщила, что во время ремонта NordBalt услугу так называемого стратегического резерва будет предоставлять новый девятый блок ТЭС Lietuvos elektrine. По сообщению ak LEG, это означает, что будут обеспечены стабильные поставки электроэнергии.

Во время подготовки к ремонту были испытаны четыре муфты нового дизайна, после этого были уточнены графики работ. На литовской стороне будут заменены 22 муфты, на шведской – 98.

Гарантийный ремонт проведет датская компания NKT, перенявшая гарантийные обязательства у производителя и прокладчика кабеля - шведской компании ABB, которая продала в прошлом году NKT Cables собй бизнес по производству кабелей за 836 млн евро.