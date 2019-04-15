Общая стоимость реконструкции – 210 млн. евро. Проект будут осуществлять поэтапно.
ЛДАД принялась за реконструкцию этого транспортного узла, поскольку на этом участке водители из-за заторов теряли 8 млн. часов в год. Нет сомнений в том, что все ждали этой реконструкции, поэтому водителям придется потерпеть какое-то время.
Во время реконструкции на этом участке автомагистрали от Клебонишкского моста до Саргенай допустимая скорость будет не больше 50 км/ч. Дорогу перекрывать на время работ не будут – в обоих направлениях останется по одной полосе.
Особенно внимательным надо быть водителям, которые едут из Вильнюса, поскольку не удастся легко объехать этот участок дороги через шоссе Атейтес, поскольку там также идет ремонт.
Придется вооружиться терпением и тем, кто поедет с автомагистрали в Каунас по проспекту Саванорю, чтобы потом выехать на автомагистраль Вильнюс-Клайпеда в другом месте.
По словам Андреева, у Mega на автомагистрали A1 планируют оборудовать 2 полосы скоростного режима, улучшить дороги на Шилайняй и Саргенай.
Глава Центробанка Литвы: изменения Vilibor были обусловлены экономическими причинами
В связи с решением правительства Литвы обратиться к...
Ремонт автомагистрали у Каунаса: водителям придется вооружиться терпением
15 апреля начинается ремонт участка автомагистрали,...
Vilniaus vandenys расширит систему самообслуживания (12)
Компания Vilniaus vandenys готовится к расширению системы...
Домашний сервис: сколько стоят услуги домработницы Литве (43)
В Литве уже не первый год работают компании,...
Правительственная комиссия не приняла решение по Revolut (4)
Литовская правительственная комиссия, проверяющая...
TOP новостей
Новейшие рейтинги: самые серьезные конкуренты "крестьян" – не консерваторы (63)
Если смотреть в будущее, то самые серьезные конкуренты...
Скандал в Литовской армии: капитана судят за дезертирство
В Литовской армии – невиданный доселе скандал, о...
Израильтянин просит суд запретить реконструкцию вильнюсского Дворца спорта (8)
Проживающий в Израиле литвак просит суд запретить Turto...
После нападения на работников Iki в магазине будут работать психологи
В воскресенье вечером в Вильнюсе, на ул. Йонажолю, в...
Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей (3)
К 2030 году европейские автомобилестроители должны будут...