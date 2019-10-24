По словам министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса, можно надеяться, что в следующем году Литва войдет в первую десятку стран.
"Не включенный в этом году в рейтинг, но уже принятый и вступающий в силу с Нового года Закон о банкротстве юридических лиц, который соответствует потребностям современного бизнеса и предусматривает более гибкие и коротки процедуры банкротства, заметно улучшит оценку Литвы", – сказал для пресс-релиза В. Синкявичюс.
Литва в этом году снова опередила Эстонию (18-е место) и Латвию (19-е место), сообщает Министерство экономики и инноваций. Среди 28 стран-членов Евросоюза Литва занимает 4-е место и уступает только Дании, Великобритании и Швеции.
В программе правительства намечена цель, чтобы Литва в следующем году вошла в рейтинге Doing Business в первую десятку государств.
В рейтинге уже не один год лидируют Новая Зеландия и Сингапур. На третье место поднялся Гонконг, вытеснив на 4-е место Данию.
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