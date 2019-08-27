Реконструкция магистрали под Каунасом: меняется порядок движения

По традиции в крупных городах с сентября движение становится более интенсивным. Появлению заторов способствуют и дорожные работы. Грандиозная реконструкция магистрали A1 под Каунасом требует от водителей терпения – меняется порядок движения, а работы будут проводить на другой стороне магистрали.
© DELFI / Paulius Garkauskas

DELFI напоминает, что реконструкция участка A1 началась с реконструкции узла около ТЦ Megа.

"На данный момент проведено 60% работ. Сейчас заканчивают работы по реконструкции покрытия дороги A1 с правой стороны и реконструкция виадука у Megа. Вскоре положат дорожное покрытие и с левой стороны, завершат установку защиты от шума и опорных стенок около Витенай", - сказал DELFI представитель Литовской дирекции автомобильных дорог Эвалдас Тамарюнас.

В минувшие выходные отчасти изменили порядок движения у ТЦ Mega.

"Движение в сторону Клайпеды вернули на правую сторону магистрали A1. Просьба проявлять осторожность водителям, которые едут в Витенай и ТЦ Megа, они должны придерживаться правой стороны, поскольку в 300 м от виадука оборудован новый островок безопасности. Если вовремя не занять правую полосу, придется ехать в сторону Клайпеды, там уже не будет поворота в Витенай и ТЦ", - сказал Тамарюнас.

Со среды, 28 августа, перемен будет еще больше.

"В среду движение в сторону Вильнюса будет перенесено на новую полосу справа, тогда начнется реконструкция левой стороны дороги", - сказал Тамарюнас.

В то же время на ул. Панярю проводят работы по реконструкции дождевой канализации. Эти работы должны быть завершены до 19 сентября.

DELFI напоминает, что в первую очередь работы начались у ТЦ Megа. Планируют, что первый этап работ стоимостью 17,5 млн. евро завершится до конца этого года.

Бизнес

Swedbank: развитие экономики Литвы в этом году будет самым активным из 3-х стран Балтии

Одна из крупнейших финансовых групп в Балтийских...

Дегутис: Rail Baltica реально сохранить уровень финансирования ЕС

Совершенно реально сохранение нынешнего уровня...

Реконструкция магистрали под Каунасом: меняется порядок движения

По традиции в крупных городах с сентября движение...

Экономисты SEB пересмотрели прогноз роста ВВП Литвы в этом году (2)

Экономисты скандинавской финансовой группы SEB в связи...

Средняя заработная плата женщин в Литве продолжает отставать от заработной платы мужчин (1)

Как сообщает Департамент статистики Литвы ,...

TOP новостей

Известный путешественник похвалил польские дороги, немецкие цены и попенял литовским предпринимателям

Автор портала DELFI Жигмантас Барисас – страстный...

Бывший глава ДГБ Литвы: об этом политике говорили и в отчетах, что уже там говорить о секретных справках (15)

Бывший глава Департамента госбезопасности Литвы...

В Вильнюсе значительно подорожает вывоз мусора: будут и другие перемены (38)

Со следующего года жители многоквартирных домов,...

В литовских больницах не останется докторской колбасы и непривлекательных каш (18)

Пациенты литовских больниц совсем скоро будут получать...

Предвыборный лозунг Сквернялиса стал новым политическим движением: советник не исключает, что к нему примкнет премьер (1)

В базе данных Центра регистра зарегистрировано...