Реконструкция магистрали под Каунасом: меняется порядок движения

DELFI напоминает, что реконструкция участка A1 началась с реконструкции узла около ТЦ Megа.
"На данный момент проведено 60% работ. Сейчас заканчивают работы по реконструкции покрытия дороги A1 с правой стороны и реконструкция виадука у Megа. Вскоре положат дорожное покрытие и с левой стороны, завершат установку защиты от шума и опорных стенок около Витенай", - сказал DELFI представитель Литовской дирекции автомобильных дорог Эвалдас Тамарюнас.
В минувшие выходные отчасти изменили порядок движения у ТЦ Mega.
"Движение в сторону Клайпеды вернули на правую сторону магистрали A1. Просьба проявлять осторожность водителям, которые едут в Витенай и ТЦ Megа, они должны придерживаться правой стороны, поскольку в 300 м от виадука оборудован новый островок безопасности. Если вовремя не занять правую полосу, придется ехать в сторону Клайпеды, там уже не будет поворота в Витенай и ТЦ", - сказал Тамарюнас.
Со среды, 28 августа, перемен будет еще больше.
"В среду движение в сторону Вильнюса будет перенесено на новую полосу справа, тогда начнется реконструкция левой стороны дороги", - сказал Тамарюнас.
В то же время на ул. Панярю проводят работы по реконструкции дождевой канализации. Эти работы должны быть завершены до 19 сентября.
DELFI напоминает, что в первую очередь работы начались у ТЦ Megа. Планируют, что первый этап работ стоимостью 17,5 млн. евро завершится до конца этого года.
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