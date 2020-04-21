Работы выполнят победившие на конкурсе подряда компании Kauno tiltai и Litenergoservis.

"Обеспечение мощной, надёжной и стабильной сети также является одним из существенных факторов при проведении в жизнь проекта синхронизации с энергосетями континентальной Европы", - сказал для пресс-релиза гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.

В ходе реконструкции на линии протяжённостью 60,7 км будет заменено 207 опор, провода, будут протянуты грозозащитный трос и оптоволоконный кабель. Окончание работ намечено на сентябрь 2023 года, частично их финансирует Евросоюз.