Работы выполнят победившие на конкурсе подряда компании Kauno tiltai и Litenergoservis.
"Обеспечение мощной, надёжной и стабильной сети также является одним из существенных факторов при проведении в жизнь проекта синхронизации с энергосетями континентальной Европы", - сказал для пресс-релиза гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.
В ходе реконструкции на линии протяжённостью 60,7 км будет заменено 207 опор, провода, будут протянуты грозозащитный трос и оптоволоконный кабель. Окончание работ намечено на сентябрь 2023 года, частично их финансирует Евросоюз.
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