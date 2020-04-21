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Литовская электропередающая компания Litgrid за 18 млн евро обновит сеть с напряжением 330 киловольт в юго-восточной части Литвы - от электростанции в Электренай до Алитуса, сообщила Litgrid.
Elektra
Elektra
© Unsplash

Работы выполнят победившие на конкурсе подряда компании Kauno tiltai и Litenergoservis.

"Обеспечение мощной, надёжной и стабильной сети также является одним из существенных факторов при проведении в жизнь проекта синхронизации с энергосетями континентальной Европы", - сказал для пресс-релиза гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас.

В ходе реконструкции на линии протяжённостью 60,7 км будет заменено 207 опор, провода, будут протянуты грозозащитный трос и оптоволоконный кабель. Окончание работ намечено на сентябрь 2023 года, частично их финансирует Евросоюз.

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