В Литве начало работы Yandex. Taxi вызвало немалый ажиотаж. Несмотря на то, что Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы и Национальный центр кибербезопасности публично предупредили, что некоторым лицам лучше не пользоваться приложением Yandex. Taxi, никто официально не сказал, что оно нелегальное или его нельзя рекламировать.
© DELFI / Tomas Vinickas

Как обычно, придя на новый рынок, в данном случае – это Литва, компания Yandex. Taxi начала свою рекламную кампанию. Рекламу показывали на телеканалах группы TV3, на радиостанции M-1, разместили ее на рекламных стендах JCDecaux, банеры висели на сайте lrytas.lt, появлялись в соцсетях и на Google.

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В социальных сетях реклама Yandex. Taxi была встречена отрицательно.

По данным источников DELFI, некоторые СМИ отказались давать рекламу Yandex. Taxi и компании Carat пришлось думать, как при таких обстоятельствах решить вопрос рекламы, но как представитель Yandex. Taxi Наталья Журавлева, так и директор Carat Рита Ермакайте эту информацию отрицали и заверяли, что все, к кому они обращались предоставили место для их рекламы.

"Наше приложение Yandex. Taxi управляется компанией Yandex. Taxi, находящейся в Нидерландах, которая строго придерживается правил и законов Литвы и Европы. Мы ничего не слышали о том, чтобы кто-то отказался показывать нашу рекламу – все рекламы были показаны. О дальнейших планах мы говорить не будем, но будем наблюдать за ситуацией и думать, что делать для расширения", – сказала Журавлева.

Участники рынка неохотно говорят, почему показывали или не показывали рекламу Yandex. Taxi. TV3 за эту рекламу стыдил журналист Андрюс Тапинас. Представители LNK только сказали, что у них рекламы Yandex. Taxi не было, но причину называть не стали, поэтому непонятно отказались они или им никто не предлагал ее демонстрировать.

Представители JCDecaux указали, что у них рекламы было немного и заказана она была еще до рекомендации ДГБ, сейчас этой рекламы нет.

Гендиректор группы M-1 Гинтарас Здебскис сказал, что реклама Yandex. Taxi у них была и он не видел причин отказа от нее.

"Если нам или какой-то другой радиостанции или телевидению представляют рекламу, в данном случае, даже не Yandex. Taxi напрямую, а рекламное агенство, и эта реклама никакие законы не нарушает, я имею в виду, что она этичная, не разжигает рознь, у нас нет никаких оснований отказываться от нее только потому, что у кого-то возникли подозрения. Мы обязаны одинаково относится ко всем и быть справедливыми, поскольку мы безо всякого на то основания не дадим рекламу Yandex. Taxi, нас могут обвинить в том, что мы мешаем конкуренции на рынке, всякие комиссии, Антимонопольная служба, Служба по защите прав потребителей (...)", – сказал Здебскис.

Может ли бизнес не показывать рекламу, если ему она кажется неприемлемой? "Радио и телекомпании не обязаны в обязательном порядке показывать рекламу", – сказал председатель Комиссии Литовского радио и телевидения Эдмундас Вайтекунас.

Антимонопольная служба также заметила, что в таких случаях она не вмешивается в решение бизнеса. "Все бизнес-субъекты могут и обязаны сами решать вопрос своей хозяйственной деятельности, поддержания бизнес-отношений и т.д. Жесткие требования могут касаться лишь тех компаний, которые доминируют на рынке (...)", – сказала представитель АС Юрате Шовене.

В законе о рекламе также нет никаких запретов, связанных с отказом в показе рекламы, указала ГСЗПП.

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