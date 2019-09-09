В Литве все громче говорят о том, что с 1 января 2020 года введут налог на загрязняющие окружающую среду автомобили, поэтому Литовская ассоциация компаний, предоставляющих услуги техосмотра, Transeksta решила выяснить, автомобили каких марок чаще всего во время техосмотра "выбраковывают" из-за большого количества вредных выхлопов, сообщается в пресс-релизе.
Automobilių tarša
© Shutterstock

До сих пор правительство указало только некоторые детали будущего налога, поэтому на вопросы, что, как, когда, сколько и почему ответов пока нет.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис неоднократно заверял, что налог коснется только тех автомобилей, которые будут ввозить в Литву, если по производственным параметрам они выбрасывают больше 130 г CO2 на километр.

Статьи по теме:
Стоянки для машин предлагают сделать платными во всем Вильнюсе: у жителей есть альтернативы  (71)
Налог на автомобили в Литве будет сюрпризом: все выяснится в последнюю минуту  (89)

С другой стороны, как эксперты, так и работающие над этим законом специалисты, отмечают, что этот показатель может корректироваться в зависимости от политической воли.

Ассоциация Transeksta, которая располагает массой информации о литовском автопарке, подготовила рейтинг критикуемых (не всегда обосновано) за загрязнение окружающей среды автомобилей.

"В 2018 г. техосмотр проходили 505 000 автомобилей класса M1 с дизельным двигателем, это 69,7% от всего транспортного парка. Больше всего внимания мы уделяли автомобилям 5-12 лет. Из них в 2018 г. техосмотр проходили больше 200 000 авто (из них больше 148 000 - с дизельным двигателем). Дизельные автомобили некоторых марок составляют 90% всех зарегистрированных в Литве машин", – сказал замдиректора Transekstа Аудрюс Глебус.


Самым большим сюрпризом был тот факт, что меньше всего нарушений было установлено при проверке дизельных версий внедорожников Land Rover: из 682 проблемы были лишь у 12, или 1,76%. На втором месте – дизельные Porsche (2,4% от общего числа), на третьем – BMW (2,55%). На четвертом месте идет Volvo (3,22%), а на пятом – Honda (3,31%).

Больше всего нарушений было зафиксировано при проверке автомобилей Dodge (12,3%), Citroen (11,53%) и Peugeot (11,03%). Меньше проблем было у Ford (11,01%) и Alfa Romeo (10,98%).

Статьи по теме:

Министр: налог на неэкологичные автомобили пополнит бюджет примерно на 100 млн евро (94)

Запланированное с начала следующего года введение...

Президент Литвы о налогах на автомобили: надо начать с налога на роскошь (30)

Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис недавно...

Премьер-министр Литвы рассказал, кто будет платить налог на недвижимость и автомобили (52)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 7 августа в...

Министр финансов Литвы: в связи с неэкологичными машинами нужно применять и налоги, и поощрения (7)

В связи с намерениями в Литве ввести с 2020 года налог на...

Бизнес

Министр транспорта: Вайткус не вернется в Клайпедский порт

Новый министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич...

В Клайпеде –новый крупный груз СПГ из Норвегии

В понедельник в Клайпеду прибыла новая крупная партия...

Рейтинг: вся правда о парке загрязняющих окружающую среду автомобилей в Литве (2)

В Литве все громче говорят о том, что с 1 января 2020 года...

MT Group вновь просит временно остановить конкурс подрядчика газопровода GIPL

Литовская компания прокладки газопроводов MT Group и ее...

Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (42)

Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...

TOP новостей

Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил (4)

Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет...

Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (42)

Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...

Очарованный португальцами Науседа питает надежды по поводу будущего футбола в Литве (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа уже давно знал, что...

Евродепутат: Литва и Польша должны помочь Западу изменить Россию (40)

Избранный в Литве член Европарламента , консерватор...

Рейтинг: вся правда о парке загрязняющих окружающую среду автомобилей в Литве (2)

В Литве все громче говорят о том, что с 1 января 2020 года...