До сих пор правительство указало только некоторые детали будущего налога, поэтому на вопросы, что, как, когда, сколько и почему ответов пока нет.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис неоднократно заверял, что налог коснется только тех автомобилей, которые будут ввозить в Литву, если по производственным параметрам они выбрасывают больше 130 г CO2 на километр.

С другой стороны, как эксперты, так и работающие над этим законом специалисты, отмечают, что этот показатель может корректироваться в зависимости от политической воли.

Ассоциация Transeksta, которая располагает массой информации о литовском автопарке, подготовила рейтинг критикуемых (не всегда обосновано) за загрязнение окружающей среды автомобилей.

"В 2018 г. техосмотр проходили 505 000 автомобилей класса M1 с дизельным двигателем, это 69,7% от всего транспортного парка. Больше всего внимания мы уделяли автомобилям 5-12 лет. Из них в 2018 г. техосмотр проходили больше 200 000 авто (из них больше 148 000 - с дизельным двигателем). Дизельные автомобили некоторых марок составляют 90% всех зарегистрированных в Литве машин", – сказал замдиректора Transekstа Аудрюс Глебус.



Самым большим сюрпризом был тот факт, что меньше всего нарушений было установлено при проверке дизельных версий внедорожников Land Rover: из 682 проблемы были лишь у 12, или 1,76%. На втором месте – дизельные Porsche (2,4% от общего числа), на третьем – BMW (2,55%). На четвертом месте идет Volvo (3,22%), а на пятом – Honda (3,31%).

Больше всего нарушений было зафиксировано при проверке автомобилей Dodge (12,3%), Citroen (11,53%) и Peugeot (11,03%). Меньше проблем было у Ford (11,01%) и Alfa Romeo (10,98%).