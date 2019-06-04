„Kaip liudija pokalbiai su šiųmetinio „Patraukliausio Lietuvos darbdavio“ dešimtuko atstovais, Lietuvos darbo rinkoje kiekybę vis labiau keičia kokybės paieškos. Nematome sprogstamo personalo didinimo, tačiau daug daugiau pastangų dedama tobulinant esamų darbuotojų įgūdžius ir patirtis, taip pat pritraukiant dar geresnius specialistus, siūlant jiems ne tik gerą atlyginimą, patrauklų socialinį paketą, tačiau ir profesinio bei asmeninio tobulėjimo galimybes bei įdomius, „kabinančius“ iššūkius, – sako „Patraukliausią Lietuvos darbdavį“ jau kelintus metus renkančio specialistų paieškos portalo CVMarket.lt atstovė Raimonda Tatarėlytė.

На первом месте в 10 самых привлекательных компаний в этом году - Telia Lietuva (в компании работают 2865 человек, медиана средней зарплаты в 2018 г. составляла 1628,03 евро).

На втором месте - банк SEB bankas (1726 работников, 1750,35 евро), который намерен расширяться в регионах.

На третьем месте - Booking.com Customer Service Center (Lithuania) (390, 1441,07 евро). Компания в этом году уже приняла на работу больше 150 человек и намерена продолжить рост.

На четвертом месте единственный представитель сектора биотехнологий - Thermo Fisher Scientific Baltics, который в прошлом году создал больше 100 рабочих мест (920, 1382,86 евро) и в этом году планирует такое же расширение.

На пятом месте в этом году компания Tele2 (604, 1491,98 евро), которая постоянно ищет новых работников, но большого расширения не планирует.

На шестом месте банк Swedbank (2653, 1776,77 евро) который также намерен принимать новых работников.

На седьмом месте – Western Union Processing Lithuania (1970, 1441,84 евро), который планирует принять несколько десятков новых специалистов.

На восьмом компания Apranga Group (1483, 807,47 евро), которая в этом году начала новые амбициозные проекты – например интернет-платформа Soulz. Как и ежегодно, компания намерена расширить персонал и в своих магазинах.

На 9-м месте в этом году компания Felit (543, 1062,84 евро), которая представляет бренд IKEA, она расширяет свои отделы в Каунасе и Клайпеде.

На 10-м месте компания Bitė Lietuva (621, 1680,30 евро), которая намерена сохранить естественный рост команды.

Выбор молодежи

Немного иначе рейтинг представляют себе респонденты до 30 лет. В этом рейтинге на первом месте - Telia Lietuva, на втором - Booking.com, на третьем и четвертом SEB bankas и Swedbank, на пятом - Thermo Fisher Scientific Baltics. Далее идет компания Western Union. На седьмом - Nasdaq, на восьмом - Google Lietuva, на девятом - Revolut и на 10-м Philip Morris.