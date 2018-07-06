Клайпедское агентство Klaipėda ID провело опрос и выяснило, интересуют ли жителей Литвы прямые авиарейсы в Палангу и сколько они за них готовы платить.

"Во время опроса люди сказали, что хотели бы, чтобы была такая возможность, но когда речь заходит о стоимости билетов, то говорят, что в среднем могли бы заплатить за это не больше 50 евро. На сегодняшний день одна компания готова осуществлять такие рейсы, но билеты стоили бы 115 евро, если не будет субсидий. Есть пример - Эстония, там можно полететь на острова, а часть суммы оплачивает Таллинская мэрия. Мы ведем переговоры с мэриями. Банки тоже неохотно говорят о средствах на реализацию полетов, вот мы и ищем способ осуществления проекта", – сказал DELFI глава Klaidėda IDСимас Симанаускас.

Нынешние предложения вряд ли привлекательны для людей, поскольку не самый дорогой перелет обойдется в 100 евро. Но и это не единственный сюрприз. К примеру, если выбрать предложение AirBaltic - перелет по маршруту Вильнюс-Паланга за 134 евро, то сначала придется лететь в Рижский аэропорт, где через 2.25 ч. вы пересядете на другой самолет и вернетесь в Литву.

Вылетев из Вильнюса в 11.35 ч., в Паланге вы будете только в 14.45 ч. Несмотря на то, что переезд на автомобиле время сэкономить не позволит, но расходы на перелет вряд ли покажутся привлекательными.

Компания Belavia за те же деньги предлагает еще более длительный перелет с посещением Минска. Правда, если вы купите этот билет, то сможете посетить Минск. Из Вильнюса вы вылетите в 18.40 ч., в Минске будете в 19.15 ч. Вылет в Палангу намечен на 8.10 ч. следующего дня, в Паланге вы будете в 9.20 ч. Это развлечение стоимостью 150 евро в одну сторону то же не сравнится с расходами на поездку на автомобиле или автобусе.

Самый дорогой перелет по маршруту Вильнюс-Паланга сейчас предлагает компания Ryanair: 680 евро, плюс 20 евро на человека. Перед тем как вы попадете в Палангу, вы посетите Лондон (вылет из Вильнюс 22.40 ч.).

В Лондон вы прилетите в 23.30 ч., затем вы проведете там ночь и часть дня. Вылет в Палангу намечен на 16.10 ч. Перелет до Паланги займет 2.35 ч., поэтому туда вы попадете почти через сутки – в 20.45 ч.

На ближайшие дни самые дешевые билеты предлагает AirBaltic - они стоят 248 евро. Прямых рейсов из Вильнюса в Палангу нет.

Из Паланги в Вильнюс можно прилететь за 70 евро на самолете AirBaltic, но и тут вас ждут пересадки.

Компания SAS за 200 евро предлагает более интересный вариант перелета. В 14.30 ч. из Паланги вы вылетите в Копенгаген, там у вас будет время на осмотр города, поскольку самолет в Стокгольм вылетает через 18 ч.

И это не единственная пересадка. В 8 ч утра вы вылетите из Копенгагена в Стокгольм, будете там в 9 ч., а вылет в Вильнюс намечен на 13.40 ч. В Вильнюс он доставит вас в 16.05 ч.