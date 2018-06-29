Рейд в Паланге: уплата налогов все еще зависит от честности арендодателей

Представители Государственной налоговой инспекции (ГНИ) указали, что людям, которые сдают жилье в аренду, постоянно напоминают о том, что они должны декларировать доходы. По действующим законам, можно брать бизнес удостоверение (патент) или декларировать доходы в конце года и заплатить 15% подоходного налога. Те, кто не хочет делиться заработком с государством, чаще выбирают второй вариант, но и то только тогда, когда попадают в поле зрения инспекции.

"Мы пытаемся мотивировать людей честно платить налоги, но сегодня все это больше дело совести. Есть и льготы для тех, кто работает по бизнес удостоверению, но многие говорят, что они декларируют доходы. Заработанную сумму они указывают сами", – сказала специалист Клайпедского отделения ГНИ Раса Граужинене.

Из-за существования такого порядка, многие вообще не показывают свои доходы. Поэтому инспекторы решили посетить их и напомнить об обязательствах.

Беньямин сдает свой второй дом. Он не понимает, зачем прятаться. Он приобрел бизнес удостоверение на все лето, заметил, что некоторые постояльцы даже просят выписать им счет.

"Я сдаю только второй сезон, первый год был неважным. Бывшие владельцы здания своих клиентов увели, мне пришлось искать новых. Сейчас было всего несколько выходных, поэтому судить рано. Я никогда нелегально не работал. Я против сокрытия налогов. Ведь сами жители должны содержать государство. Клиенты бизнес удостоверение не смотрят, иногда просят выписать счет-фактуру. Если буду работать нелегально, фактуры будут нелегальными", – сказал он.

Цены у него небольшие - 10 евро на человека.

Неподалеку пожилая пара предлагает жилье по такой же цене – 7-10 евро за человека. По их словам, желающим у них остановится реклама не нужна – чаще всего из года в год приезжают те же постояльцы. Пара работает около 30 лет и всегда легально.

"Сын на покупает бизнес удостоверение, мы и работаем. Так лучше. Мы работаем до сентября. Заработать удается", – сказала Ядвига.

На другом доме указаны номера, по которым можно бронировать жилье, однако ответившая женщина сказала, что работает только с июля.

Инспекторы не стали выяснять, чей автомобиль стоит во дворе - клиентов или родственников, только отметили, что за деятельностью этой женщины будут следить. Если выяснится, что постояльцы есть, а налоги она не платит, ее ждет серьезный разговор.

Штрафы назначают только в тех случаях, когда есть явные доказательства деятельности и неуплаты налогов. А таких "предпринимателей" немало.

По словам Граужинене, люди стали более честными, сознательными, они все чаще берут бизнес удостоверение, не прячутся. Однако сложнее следить за теми, кто не рекламирует свою деятельность, а только вывешивают табличку с предложением об аренде. Поэтому приходится ходить по курорту пешком и следить за такими людьми.