Сотрудники Литовской метрологической службы провели проверку по всей Литве. Журналисты портала DELFI решили посетить один из таких рейдов. 19 июля утром вместе с инспекторами они посетили один из магазинов Rimi в Вильнюсе.

Начальник Вильнюсского отделения инспекции Игорь Ткаченко с коллегой сначала представился работникам магазина. Вскоре им приготовили место для работы.

"Будем проверять продукцию литовских производителей", – пояснил Ткаченко.

Metrologijos inspekcijos reidas DELFI

У инспекторов есть список разных видов мороженого, в котором указана не только масса мороженого, но также и масса упаковки, палочки и т.д. В этот раз проверяли все мороженое за исключением мороженого в вафельных стаканчиках. Такое мороженое проверяют только у производителей, поскольку в данном случае нужно установить и массу самого стаканчика, она также регламентирована производителем.

Первым измерили массу мороженого Karališki компании Ingman.

Metrologijos inspekcijos reidas DELFI

"Производитель указывает массу 510 г – значит с упаковкой должно быть 546 г", – указал инспектор в данные на бумаге. Он сказал, что во время рейдов взвешивают не менее 20 упаковок, чтобы исключить возможность погрешности. Если поступает жалоба, тогда взвешивают все мороженое конкретной разновидности в магазине.

Инспекторы руководствуются техническим регламентом измерения массы расфасованных товаров. В нем указана допустимая погрешность.

"К примеру, если указана масса Karališki 510 г, то мороженое попадает в категорию 500–1000 г. где допускается погрешность 15 г", – поясняет Ткаченко.

Инспекторы выбрали для проверки на этот раз мороженое 3 видов – компании Ingman Karališki, компании Klaipėdos pienas Dione и Pieno žvaigždės Nykštukas с миндальными орехами.

Сначала взвесили 20 шт Karališki, которое должно весить около 546 г. 553, 562, 559, 548, 553, 575 г. и т.д. – удивляют данные на экране.

Metrologijos inspekcijos reidas DELFI

"Не надо удивляться, если масса больше, это нормально, так и должно быть. В регламенте сказано, что масса может быть больше и тут это превышение не ограничено.

Производители, которые хотят,чтобы их продукцию ценили, кладут больше мороженого, поскольку положить точное количество сложно. Проще положить немного больше", – сказал Ткаченко. Из 20 порций лишь одна весила меньше – 537 г.

Затем инспекторы взвесили мороженое Dione. Масса самого мороженого – 75 г, палочки – 1,75, упаковки – 1,7 г, значит общая масса - 78,5 г.

Metrologijos inspekcijos reidas DELFI

Тут уже у большего числа упаковок масса была меньше. 78,1, 76,9, 79,4, 76,7, 81,5, 76,4, 79,8, 74,9, 81,4 г и т.д.

Metrologijos inspekcijos reidas DELFI

Но Ткаченко сказал, что это не означает, что налицо нарушение.

"Мы видим, что одно мороженое на несколько граммов легче, другое -тяжелее. Значит, все в порядке. Вот если бы все порции были легче", – сказал он.

Чистый вес мороженого Nykštukas – 63 г, с палочкой и упаковкой - 66 г. Результаты то же были разными – 63,9, 65,0, 66,4, 65,1, 66,3, 66,4, 67,1, 66,4 г.

Metrologijos inspekcijos reidas DELFI

"Вернувшись в инспекцию, мы проанализируем полученные данные, но уже сейчас видно, что нарушений не будет", - сказал Ткаченко, заметив, что цель инспекции - порядок.

Если бы были обнаружены нарушения, то производителю грозил бы штраф. А магазину дали бы указание жестче контролировать продукцию поставщика.