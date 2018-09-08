Регуляторы стран Балтии подписали соглашение о распределении затрат при синхронизации

Регуляторы передающих сетей Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместное соглашение о распределении затрат при синхронизации электросетей с сетями континентальной Европы, сообщила Комиссия по ценам.
Sinchronizacija, Litgrid

Регуляторы договорились, что инвестиционные затраты каждой страны будут покрываться соответствующим оператором передающей системы Балтийских стран - литовским Litgrid, латвийским AST и эстонским Elering. Общая стоимость инвестиций, реализуемых в странах Балтии, составит 432,55 млн евро, из них 167,045 млн евро придется на Литву.

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Эти инвестиции распространяются на первый из трех этапов синхронизации. Относительно 2-ого и 2-его этапов синхронизации будут приняты отдельные решения.

Соглашение регуляторов Литвы, Латвии и Эстонии - это одно из требований к операторам электропередающих систем при обращении в Евросоюз (ЕС) по поводу финансирования части инвестиционных затрат на проект.

Litgrid, AST и Elering до 11 октября подадут совместную заявку на обеспечение финансирования CEF (Connecting Europe Facility). Как утверждает Еврокомиссия, "максимально возможное финансирование (ЕС - BNS) проектов общего интереса составляет до 75%".

Как сообщает Litgrid, проект синхронизации в общей сложности должен стоит около 1 млрд евро.

Планируется, что для синхронизации будет использоваться нынешняя двухзвенная перемычка между Литвой и Польшей LitPol Link (AC, переменного тоkа) и дополнительная морская, асинхронная перемычка (DC, постоянного тока).

Проект синхронизации намечается завершить в 2025 году.

Страны Балтии до сего времени работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети.

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