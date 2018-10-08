Regitra пояснила, что делать, чтобы не купить угнанный автомобиль

Один из приоритетов Regitrа - обеспечение попадания на рынок легальных и безопасных транспортных средств. Работники центра проверяют документы на транспортные средства, выясняют, не были ли они угнаны, не подделан ли их идентификационный номер (VIN), документы и т.д.

"На практике бывают случаи, когда приезжающие в Regitra люди пытаются легализировать в Литве битые или непригодные для эксплуатации автомобили. О таких случаях всегда информируют полицию", – сказал представитель Regitrа Дарюс Юргутис.

Нередко из машины вырезают VIN номер и переносят его на угнанную машину, чтобы зарегистрировать ее.

Поэтому всегда при регистрации авто из-за границы проверяют VIN номер, документы на детали и т.д. Литва - одна из немногих стран, которая при регистрации автомобилей проверяет идентификационные номера.

"Наши работники сверяют данные Интерпола и информационной системы зоны Шенгена (SIS II). После проверки снижается вероятность регистрации угнанного авто", – заметил специалист.

Люди могут купить угнанный автомобиль, даже не подозревая об этом. Чаще всего они узнают это в Regitrа при регистрации. Поэтому работники центра призывают уделять больше внимания заключению договора о купле-продаже, люди, занимающиеся нелегальной деятельностью, часто стараются не подписывать такие договоры.

"Никогда не соглашайтесь на условие не подписывать соглашение о купле-продаже, ведь это документы, гарантирующий вашу безопасность. всегда сверяйте, правильно ли указаны данные продавца и стоимость автомобиля, пробег, дефекты и т.д.", – сказал Юргутис.

Перед подписанием договора надо удостовериться в том, что продавец предоставил вам все документы на автомобиль, оба комплекта ключей и т.д. Если автомобиль привезли из-за границы, проверьте информацию о нем в доступных регистрах.

В 2017 г. Regitrа отказалась регистрировать 399 автомобилей, поскольку выяснилось, что они находились в розыске. За первые 8 месяцев этого года зафиксировали 240 таких случаев. Для сравнения в 2008 г. – таких случаев было 637, в 2009 г. – 606, в 2010 г. – 580.