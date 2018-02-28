"Все члены комиссии одобрили проект постановления", - сказала представитель комиссии Инга Жилене.

Комиссия обещает, что после реформы цены на отопление для жителей снизятся во всех городах, где есть независимые производители. Однако поставщики тепла уверяют, что цены поднимутся.

Поставщикам тепла удалось убедить комиссию, чтобы новый порядок вступил в силу не с июля, а с января 2019 года. Поэтому, как изменятся цены, потребители узнают в следующем году, когда получат счета за январь.

В соответствии с новым порядком, компании-поставщики тепла должны установить больший максимум и дороже скупать теплоэнергию у независимых производителей. Порядок меняется, поскольку поставщики тепла, установив максимальную цену, должны оценить не только стоимость топлива, но и постоянные расходы, к примеру, зарплаты работников.

Критики нового порядка просили отложить вступление в силу нового порядка и не принимать его, пока парламент не утвердил новое регулирование сектора теплового хозяйства. Однако независимые производители тепла, поддерживающие новый порядок, утверждают, что больше нельзя затягивать процесс.

По словам представителей теплохозяйства, новый порядок неясен, подсчеты комиссии не совпадают с анализом поставщиков тепла.

"Пока не изменят законы в соответствии с энергетической стратегией Kи пока не изменят акты, мы просим Комиссию по ценам не принимать новый проект", - сказал на заседании 28 февраля президент Ассоциации поставщиков тепла Витаутас Стасюнас.

Такую позицию поддержали и другие тепловики. Например, глава Вильнюсской теплосети Мантас Бурокас сказал, что "эти изменения были бы слишком поспешными".

Глава Klaipėdos energijа Антанас Катинас сказал, что до сих пор провели две консультации по вопросу нового порядка, но нужна еще как минимум одна.

Председатель комиссии Инга Жилене критиковала заявления тепловиков, будто им не объяснили методику подсчета.

"Все ясно изложено", - заметила Жилене.

Глава Ассоциации независимых производителей тепла Витаутас Киселюс сказал, что одобряет новый порядок, и, по его словам, поставщики тепла просто боятся лишиться прибыли. По его словам, подребители из-за нового порядка не пострадают.

"Наверное, не у меня одного создается впечатление, что производители тепла пытаются любой ценой сохранить свои привилегии. (...) Потребитель и только потребитель - основа нашей деятельности, поставщики тепла говорят лишь о своей прибыли и боятся конкуренции", - сказал Киселюс.

По его словам, заявления будто не хватает консультаций удивляют, это просто попытка защитить монополию в секторе теплохозяйства.

Представитель Минэнерго на заседании сказал, что министерство доверяет комиссии и надеется, что она "примет верное решение".

По подсчетам Комиссии, из-за нового порядка цены немного увеличится могут разве что в Каунасе. По ее подсчетам, в этом городе после перемен цены могут увеличится на 1,4% или снизится на 6,4%. В Вильнюсе цена может снизится на 8%-16,2%, а в Клайпеде - на 1,3%-3,4%.

Однако поставщики тепла с этим не согласны. По их заказу был проведен анализ Ekotermijа и Центра эффективной энергетики, который показал, что в результате реформы поставщики тепла во всей Литве не получат 75 млн. евро дохода, а деньги получат "не потребители в виде снижения цен, а независимые производители тепла". По данным этого исследования, из-за реформы вильнюсские потребители заплатят на 144 150 евро больше, в Каунасе - на 564 340 евро, а в Клайпеде - на 812 450 евро больше.

В представленных Комиссии подсчетах Klaipėdos energija указала, что цены увеличатся на 3,4%, по данным "Вильнюсских теплосетей", цены увеличатся на 0,6%, а Panevėžio energijа - на 1%.