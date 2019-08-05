Только в июле было заключено 12 тыс. сделок по недвижимости – на одну десятую больше, чем в июле прошлого года, и на 15% больше, чем в июне нынешнего года.
"Рынок сделок по недвижимости в июле вырос после фиксированного в июне сокращения числа проданных объектов недвижимости. Это отчасти могли обусловить и технические моменты, когда заключенные ранее сделки просто были зарегистрированы в июле. Если говорить о тенденциях всего года, то отмечается умеренный рост рынка, который сохраняется примерно одинаковым в течение всего года", – сказал для пресс-релиза глава Отдела по вопросам открытия данных Реестрового центра Паулюс Рудзкис.
За семь месяцев в стране сменило владельцев более 20 тыс. квартир – на 5% больше, чем в январе-июле прошлого года, 6,5 тыс. жилых домов – на 9,7% больше (6 тыс.), более 37 тыс. земельных участков – на 8% больше (34,5 тыс.).
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