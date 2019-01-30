Реальная заработная плата в Литве, по сравнению с 2017 годом, выросла на 5,9%, сообщил Департамент статистики, ссылаясь на предварительные данные.
Algos pakėlimas
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Средняя заработная плата брутто (до налогов) в стране, включая индивидуальные предприятия, выросла на 9,6% (на 81 евро) до 921 евро, среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов) выросла на 8,8% (58 евро) до 718 евро.

Зарплата брутто в прошлом году более интенсивно росла в государственном секторе – увеличилась на 10,2% (88 евро) до 942 евро. В частном секторе она выросла на 9,4% (78 евро) до 912 евро.

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