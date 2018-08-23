Всего в Литве 60 мэрий, жители которых отличаются своей покупательной способностью и активностью на рынке недвижимости. Чтобы увидеть реальную картину и сравнить мэрии, нужно брать другую величину, например, количество сделок на 1000 жителей.

Такой подсчет показывает, что рынок крупных городов не самый активный.

В первые шесть месяцев 2018 г. больше всего сделок с индивидуальным жильем на 1000 жителей было заключено на курортах – в Паланге, Друскининкай и Неринге. По этому показателю рынок в Паланге в два раз активнее, чем в столице Литвы. Конечно, надо помнить, что на курорте жилье чаще всего покупают не местные жители, а жители других городов.

За курортами следует рынки Вильнюса и Клайпеды, а в Висагинасе, Мариямполе и Акмянском районе рынок активнее, чем в Каунасе. Кстати, рынок недвижимости Каунасского района самый активный их рынков районов трех крупных городов – там рынок почти такой же активный, как в Каунасе.

В среднем в Литве в первые 6 месяцев этого года заключали по 7,5 сделок на 1000 жителей – из 60 мэрий выше среднего показатель был в 14 городах и районах. Самый неактивный рынок в Шальчининкском и Алитусском районах, где на 1000 жителей приходится всего 3 сделки. Среди городов самый малоактивный рынок в Калварии, Пагегяй и Ретавасе - 4-4,8 сделки на 1000 жителей.

Такой показатель демонстрирует, что число сделок напрямую зависит от доходов жителей – чем выше доходы жителей мэрии, тем больше недвижимости там покупают.