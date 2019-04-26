DELFI обратился к руководителю торгового центра. Она была неразговорчива и сказала, что не может комментировать ситуацию, потому что в настоящее время ведется расследование.
Однако сделанные кадры показывают, что автомобиль был отделен от фасада двумя ограничительными бордюрами.
Руководителя спросили, планируется ли принятие мер в будущем для обеспечения безопасности посетителей торгового центра, на что она ответила , что пока рано делать выводы.
«Вы знаете, мы действительно сожалеем об этой ситуации, и, вероятно, никто не хотел бы, чтобы такие события происходили в мире, но рано говорить что-то с конкретными выводами».
Арвидас Авулис, председатель правления Hanner, сказал, что эта стоянка работает уже 15 лет.
«Это очень сложно комментировать на данный момент. Все очень горячее, и мы не знаем, что случилось. Стоянка работает уже 15 лет, а не пять дней. Таких событий никогда не было, поэтому нам просто нужно выяснить, почему это произошло, и тогда мы предпримем шаги, чтобы предотвратить повторение подобных вещей. Если мы обнаружим, что у нас есть что-то, что можно улучшить, то мы это сделаем », - сказал Авулис.
DELFI напоминает, что в четверг около 14.43 часов по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том,что в Вильнюсе, на ул. Львово 38 из многоэтажной стоянки выпал автомобиль.
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