Разыскиваются 3000 жителей, которым полагается вернуть земельные участки

В настоящее время территориальные отделения службы интенсивно разыскивают таких пассивных заявителей в Литве. В случае отсутствия ответа с их стороны будет принято решение восстановить права собственности на землю путем оплаты наличными.

Возможность завершения реституции прав собственности пассивным гражданам, для которых процедура реституции собственного имущества еще не была осуществлена, вступила в силу 1 января этого года после вступления в силу поправок к Закону о восстановлении прав собственности граждан на существующую недвижимость. На 1 января таких пассивных кандидатов было 3110, но НЗС предприняла активные шаги, чтобы связаться с бывшими землевладельцами или наследниками.

По данным НЗС, с начала земельной реформы в 1991 г. до 1 апреля 2019 г. было получено 787,9 тыс. запросов граждан о восстановлении права собственности в сельской местности на 4,02 млн. га земли.