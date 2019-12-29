Литва заняла 34-е место в Индексе развития человеческого потенциала ООН в 2019 году и поднялась на 5 позиций за 5 лет. Индекс оценивает показатели жизни и образования и годовой доход населения страны.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Последний отчет основан на данных за 2018 год, согласно которым ребенок, родившийся в этом году, может прожить до 75,7 года, из которых 16,4 года будут потрачены на обучение в разных учебных заведениях.

По оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), в 2018 году доход на душу населения в Литве составлял 29 775 долларов США по паритету покупательной способности (ППС) в 2011 году. Этот показатель предназначен для сравнения данных разных стран.

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Неравенство колет глаза

В отчете также приводятся статистические данные о распределении национального годового дохода.

Они показывают, что в 2018 году 40 процентов самых бедных людей в Литве получили 17,7 процента от общего дохода.

В то время 10 процентов самых богатых получили 28,6 доходов.

По данным ООН, 1 процент самых богатых в Литве получает 7 процентов годового национального дохода.

Согласно отчету, коэффициент Джини в Литве за 2010-2017 годы составил 37,4.

100 будет означать полное неравенство, когда один зарабатывает на весь доход, а 0 будет означать полное равенство, когда все зарабатывают одинаково.

Для сравнения: в Эстонии коэффициент Джини составил 32,7, в Латвии - 34,2, а в Польше - 30,8.

Первое место у Норвегии

По индексу человеческого развития Норвегия занимает первое место, Швейцария - второе, Ирландия - третье.

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