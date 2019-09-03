Валовой разрыв в заработной плате (брутто) между двумя регионами во втором квартале составил 262,5 евро (в январе-марте - 261,5 евро), сообщает Департамент статистики Литвы.

Во втором квартале среднемесячная валовая зарплата в экономике страны увеличилась во всех уездах - с 1,2% в Паневежском уезде до 3% в Шяуляйском.

Во втором квартале работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского уезда получали самую высокую валовую заработную плату - 1437,9 евро. Наименьшая заработная плата зафиксирована у работников Таурагского уезда - 1003,4 евро.

Среднемесячная выплаченная заработная плата (нетто) за квартал увеличилась на 1,1% во всех уездах - до 2,7%.