Разница в зарплате мужчин и женщин в Литве в прошлом году увеличилась

По данным Департамента статистики, влияние на разницу в зарплате оказывали факторы не юридического, а социально-экономического характера - число женщин и мужчин в определенной экономической деятельности, их профессия, образование, возраст, стаж работы и другие причины.

Самая большая разница в зарплате женщин и мужчин в 2017 году наблюдалась на предприятиях финансовой и страховой деятельности - 38,1%. На предприятиях информации и связи этот показатель был 28,2%, на предприятиях здравоохранения и социального профиля - 28%.

Разница в зарплате женщин и мужчин в Евросоюзе в 2016 году была 16,2%.