Разница в зарплате мужчин и женщин в Литве в прошлом году увеличилась

Разница в зарплате женщин и мужчин в Литве, не считая предприятий сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного хозяйства, в 2017 году была 14,2% и по сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,8 проц. пункта.
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По данным Департамента статистики, влияние на разницу в зарплате оказывали факторы не юридического, а социально-экономического характера - число женщин и мужчин в определенной экономической деятельности, их профессия, образование, возраст, стаж работы и другие причины.

Самая большая разница в зарплате женщин и мужчин в 2017 году наблюдалась на предприятиях финансовой и страховой деятельности - 38,1%. На предприятиях информации и связи этот показатель был 28,2%, на предприятиях здравоохранения и социального профиля - 28%.

Разница в зарплате женщин и мужчин в Евросоюзе в 2016 году была 16,2%.

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