По данным Департамента статистики, влияние на разницу в зарплате оказывали факторы не юридического, а социально-экономического характера - число женщин и мужчин в определенной экономической деятельности, их профессия, образование, возраст, стаж работы и другие причины.
Самая большая разница в зарплате женщин и мужчин в 2017 году наблюдалась на предприятиях финансовой и страховой деятельности - 38,1%. На предприятиях информации и связи этот показатель был 28,2%, на предприятиях здравоохранения и социального профиля - 28%.
Разница в зарплате женщин и мужчин в Евросоюзе в 2016 году была 16,2%.
Разница в зарплате мужчин и женщин в Литве в прошлом году увеличилась
Разница в зарплате женщин и мужчин в Литве , не считая...
Покупатель дисконт-центра: это обман, такой вот бизнес по-литовски (7)
Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда цена...
Кястутис Шлюжас уходит из компании Telia
Правление Telia Lietuvos назначило новым главой компании...
Торговая война заставляет задуматься о плане Б (24)
Литовские экспортеры с беспокойством наблюдают за...
В Клайпеде появилось уникальное место: такого нет нигде в Балтии (11)
На минувшей неделе после реконструкции, длившейся три...
TOP новостей
Организаторы питания на Празднике песни: еда хорошая (21)
Организаторы Праздника песни заявили, что проблема...
Премьер Литвы сомневается, что Минск реализует рекомендации ЕК по БелАЭС (7)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сомневается, что...
Торговая война заставляет задуматься о плане Б (24)
Литовские экспортеры с беспокойством наблюдают за...
В больнице вывесили "позорный лист" с фамилиями врачей и количеством назначенных анализов (12)
В приемном отделении Расейнской больницы вывесили...