Пилайте можно смело назвать районов, которые в последние десятилетия разросся больше всего. Там осуществили десятки проектов и, несмотря на критику и увеличение проблем, строительство не останавливается, а предложение растет.
© DELFI / Kiril Čachovskij

DELFI пообщался с жителями района, чтобы узнать, как им здесь живется, с какими проблемами они сталкиваются, какие достоинства могут указать.

Все жители указали на такие плюсы, как красивое окружение, природа, оборудованные детские площадки, наличие двух озер неподалеку, удобное размещение магазинов и торговых центров, развитая инфраструктура общественного транспорта.

Однако район растет, поэтому зелени становится все меньше, есть серьезные проблемы с парковкой, заторы в часы пик, а также нехватка мест в детских садах.

По словам представителя компании Inreal Робертаса Жулпы, Пилайте лидирует среди районов, где люди покупают себе жилье по причине невысоких цен и достаточно большого предложения.

"В 2018 году это был самый популярный микрорайон Вильнюса среди покупателей нового жилья. Сейчас средняя цена квадратного метра здесь составляет 1400 евро. Стоит упомянуть, что Пилайте - один из новейших микрорайонов столицы, поэтому средний возраст жителей здесь один из самых низких. Это также привлекательный фактор особенно для семей с маленькими детьми", – сказал DELFI Жулпа.

Несмотря на то, что нередко говорят о том, что в Пилайте может повториться сценарий Перкункемиса, Жулпа с этим не согласен. По его словам северная часть района, т.е. новая часть, застраивается в соответствии с утвержденным детальным планом. По этой причине при застройке остается место для зон отдыха и развлечений.

"Основные проблемы Пилайте, связанные с быстрым ростом новоселов - это перегруженная социальная инфраструктура и сообщение. Жители сталкиваются с серьезными проблемами из-за заторов и нехваткой детских садов и школ. Вильнюсская мэрия с учетом этого планирует в будущем построить в районе 4 школы и 9 детских садов.

Также предусмотрено расширение сети улиц, что смягчит проблему сообщения. Однако, если количество новоселов будет расти, всех этих мер будет недостаточно и придется искать новые способы решения проблем", – заметил Жулпа.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Равнодушных к этому району Вильнюса нет: ругают, но квартиры покупают (1)

Пилайте можно смело назвать районов, которые в...

Hesburger инвестирует в развитие в Литве 5 млн евро (9)

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger в этом...

Швейцарская Mikron Group летом откроет завод в Каунасском районе (7)

Подразделение швейцарской компании...

Россия жмет на газ: литовское эхо (333)

Новый год отмечен событием, которое внесло новые...

Начат процесс ликвидации "Лаздинайского бассейна" (4)

Центр регистра 5 февраля объявил о том, что начат...

TOP новостей

Равнодушных к этому району Вильнюса нет: ругают, но квартиры покупают (1)

Пилайте можно смело назвать районов, которые в...

16 февраля общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным

16 февраля , в День восстановления Литовского...

Снега и мороза не будет: в выходные прогнозируют почти осеннюю погоду (2)

В пятницу с запада придет зона низкого давления,...

Умер актер Сергей Юрский (10)

Умер актер Сергей Юрский. Об этом сообщает "РИА...

Эспоо: площадка для строительства БелАЭС выбрана ненадлежащим образом Эксперт: это моральный козырь (117)

Страны - члены Конвенции Эспоо в четверг объявили, что...