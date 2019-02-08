DELFI пообщался с жителями района, чтобы узнать, как им здесь живется, с какими проблемами они сталкиваются, какие достоинства могут указать.
Все жители указали на такие плюсы, как красивое окружение, природа, оборудованные детские площадки, наличие двух озер неподалеку, удобное размещение магазинов и торговых центров, развитая инфраструктура общественного транспорта.
Однако район растет, поэтому зелени становится все меньше, есть серьезные проблемы с парковкой, заторы в часы пик, а также нехватка мест в детских садах.
По словам представителя компании Inreal Робертаса Жулпы, Пилайте лидирует среди районов, где люди покупают себе жилье по причине невысоких цен и достаточно большого предложения.
"В 2018 году это был самый популярный микрорайон Вильнюса среди покупателей нового жилья. Сейчас средняя цена квадратного метра здесь составляет 1400 евро. Стоит упомянуть, что Пилайте - один из новейших микрорайонов столицы, поэтому средний возраст жителей здесь один из самых низких. Это также привлекательный фактор особенно для семей с маленькими детьми", – сказал DELFI Жулпа.
Несмотря на то, что нередко говорят о том, что в Пилайте может повториться сценарий Перкункемиса, Жулпа с этим не согласен. По его словам северная часть района, т.е. новая часть, застраивается в соответствии с утвержденным детальным планом. По этой причине при застройке остается место для зон отдыха и развлечений.
"Основные проблемы Пилайте, связанные с быстрым ростом новоселов - это перегруженная социальная инфраструктура и сообщение. Жители сталкиваются с серьезными проблемами из-за заторов и нехваткой детских садов и школ. Вильнюсская мэрия с учетом этого планирует в будущем построить в районе 4 школы и 9 детских садов.
Также предусмотрено расширение сети улиц, что смягчит проблему сообщения. Однако, если количество новоселов будет расти, всех этих мер будет недостаточно и придется искать новые способы решения проблем", – заметил Жулпа.
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